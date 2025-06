Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben dank ihrer Heimstärke in der Finalserie der Bundesliga gegen Bayern München ausgeglichen. Das Team von Trainer Ty Harrelson bezwang vor den eigenen Fans den Titelverteidiger in Spiel zwei souverän mit 79:64 (35:37) und stellte in der Best-of-five-Serie auf 1:1. Am Samstag steigt im SAP Garden in München die dritte Partie.