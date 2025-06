Basketball: FC Bayern holt ersten Sieg gegen Ulm

Ulm unzufrieden mit dem Terminplan

Zwischen Bayern und Ulm gibt es Zwist wegen der Ansetzungen der Spiele vier und fünf (24. und 26. Juni). Die BBL lehnte laut Ulm einen Antrag auf eine Anpassung des Spielplans für die Finalrunde wegen einer Überschneidung mit dem Draft in der NBA endgültig ab. Damit sei die Teilnahme der Ulmer Noa Essengue (18 Jahre) und Ben Saraf (19) an den möglichen entscheidenden Spielen vier und fünf fraglich.

Jessup, Obst und Napier die besten Werfer

Die 11.500 Fans im SAP Garden sahen eine hochklassige Partie, in der Ulms Justinian Jessup zunächst überragte. Der Flügelspieler erzielte 22 Punkte und traf neun von 15 Würfen - doch nach der Pause ließ er nach. Der 6:0-Start der Ulmer war bis kurz vor Schluss der deutlichste Vorsprung, die Führung wechselte im gesamten Spiel mehrfach hin und her. Erst als die Bayern im letzten Viertel beim Stand von 67:66 aufdrehten und die Gäste bis zum Ende den Korb nicht mehr trafen, war die Entscheidung gefallen.

Die Bayern verteilten das Scoring lange auf mehrere Schultern, bis Obst in Halbzeit zwei eine Serie von erfolgreichen Dreiern gelang. Am Ende übernahm Teamkollege Napier.

Die Finalserie im Modus Best-of-five wird am Mittwochabend (20 Uhr) in Neu-Ulm fortgesetzt. Schon am Samstag könnten die Bayern dann Meister werden. Spiel vier und fünf, deren Termine so heiß diskutiert werden, wären dann gar nicht mehr nötig.