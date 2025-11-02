Die Los Angeles Dodgers haben das entscheidende siebte Spiel gegen die Toronto Blue Jays gewonnen. Damit verteidigten sie ihren Meister-Titel in der Major League Baseball.

Clayton Kershaw von den Los Angeles Dodgers stemmt die Meister-Trophäe nach dem Sieg über die Toronto Blue Jays in der Major League Baseball in den Nachthimmel. Quelle: dpa

Die Baseball-Profis der Los Angeles Dodgers haben als erstes Team seit 25 Jahren den World-Series-Titel in der MLB erfolgreich verteidigt. Das Star-Team gewann das entscheidende siebte Finalspiel bei den Toronto Blue Jays dramatisch mit 5:4.

Dritter Dodgers-Titel in sechs Jahren

Will Smith schlug im elften Inning den entscheidenden Homerun. Zuvor hatte Miguel Rojas erst im neunten und letzten regulären Inning für die Dodgers ausgeglichen, die den Großteil der Partie und auch der Finalserie zurücklagen.

Im ersten Bonner Baseball-Inklusions-Team stehen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam auf dem Feld. Ein Stück Normalität und vor allem eine Stärkung des Selbstbewussteins. 25.02.2025 | 2:20 min

Zum wertvollsten Spieler der Finalserie wurde der japanische Pitcher Yoshinobu Yamamoto gekürt, der alle seine drei Final-Einsätze gewann und auch den Sieg in Spiel sieben sicherte, indem er nach seiner Einwechslung keinen Punkt der Blue Jays mehr zuließ. Die Dodgers gewannen nach 2020 und 2024 den dritten Titel in sechs Jahren.

Erste Titelverteidigung seit 25 Jahren

Zuletzt war im Jahr 2000 den New York Yankees die erfolgreiche Titelverteidigung in der MLB gelungen. Die Blue Jays, das einzige kanadische Team der Liga, müssen dagegen weiter auf die erste Meisterschaft seit 1993 warten.