Niederlage in Madrid: Zverevs Siegesserie endet im Achtelfinale

Nach zuletzt sieben Siegen in Folge und dem Turniersieg in München wollte Zverev in Madrid eigentlich das nächste Topergebnis nachlegen. Nun bleibt Zverev vor den French Open (ab. 25. Mai), wo er sich die besten Chancen auf den lang ersehnten Grand-Slam-Titel ausrechnet, nur noch das Masters in Rom als Vorbereitung.