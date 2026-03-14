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Im Riesenslalom schneller als Shiffrin:Emma Aicher holt im Gesamtweltcup auf
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Emma Aicher fährt beim Riesenslalom in Are auf Rang 4 und verkürzt den Abstand zur aktuell Gesamt-Führenden Mikaela Shiffrin auf 120 Punkte.
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