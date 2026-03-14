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Sport

Emma Aicher holt im Gesamtweltcup auf

Im Riesenslalom schneller als Shiffrin:Emma Aicher holt im Gesamtweltcup auf

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Die deutsch-schwedische Skirennläuferin Emma Aicher jubelt nach ihrem besten Ergebnis im Riesenslalom beim FIS Weltcup in Are

Emma Aicher fährt beim Riesenslalom in Are auf Rang 4 und verkürzt den Abstand zur aktuell Gesamt-Führenden Mikaela Shiffrin auf 120 Punkte.

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Quelle: Reuters

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