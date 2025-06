Wadephul erwägt Abbruch seiner Nahost-Reise

Als ob sie etwas geahnt hätten, warnten gestern in Rom der deutsche und der italienische Außenminister vor der Gefahr durch den Iran. Johann Wadephul (CDU) war gerade erst zu einem bilateralen Gespräch mit seinem italienischen Amtskollegen in Rom.

Inzwischen ist Wadephul in Kairo. Von dort aus wollte er heute eigentlich nach Beirut, die Hauptstadt des Libanon. Danach waren Reisen nach Syrien, Jordanien und am Sonntag nach Israel geplant.

Wer wen wann informiert hat

Doch in der Nacht informiert Israels Außenminister Gideon Saar, der vor einer Woche erst in Berlin war, seinen deutschen Amtskollegen - kurz nach Beginn des Angriffs auf den Iran. Wadephul habe dann den Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) informiert, bevor dieser wiederum vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu informiert wurde.

Es folgte eine Sitzung des Sicherheitskabinetts, am Vormittag tagt der Krisenstab des Auswärtigen Amtes. Wie geht es weiter mit deutschen Staatsbürgern in Israel? Werden sie evakuiert? Wadephul tritt am Morgen in Kairo vor die Presse und bittet um Geduld, was diese Fragen angeht.