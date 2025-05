Denn die Urlaubsidylle kann nicht über die Probleme auf der Insel hinwegtäuschen, Probleme, die viele Städte und Kommunen in Deutschland haben: Es mangelt an bezahlbarem Wohnraum , an Personal in den Betrieben, die Kosten für den Erhalt der Inselinfrastruktur sind enorm. Dazu kommen inselspezifische Schwierigkeiten: