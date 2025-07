SED-Opfer erhalten Entschädigungen - Betroffene atmen auf

Es ist so dunkel, dass man die eigene Hand vor Augen nicht sehen kann. Die Luft ist feucht und stickig, die Decken sind niedrig, das Gemäuer kalt. Man riecht, dass es hier keine Fenster gibt. Schon wenige Sekunden in diesem undurchdringlichen Schwarz genügen, um die Angst und Panik zu spüren, die in diesen Kellerräumen schon so viele empfunden haben.