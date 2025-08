Pflegekräfte: Kabinett berät Ausweitung der Kompetenzen

Fachkräfte in der Pflege sollen künftig mehr Aufgaben übernehmen dürfen als bisher. Das Bundeskabinett befasst sich am Mittwoch mit einem entsprechenden Gesetzentwurf. Ziel ist neben einer besseren Versorgung von Pflegebedürftigen auch, den Beruf attraktiver zu machen.

Konkret sollen qualifizierten Pflegekräften auch Aufgaben übertragen werden, die bislang noch Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sind. Die Pflegekräfte sollen eigenverantwortlich bestimmte medizinische Behandlungen durchführen und Folgeverordnungen für Leistungen sowie Hilfsmittel der häuslichen Krankenpflege veranlassen können. Um welche Aufgaben genau es geht, soll in Rahmenverträgen zwischen Kassenärztlicher Vereinigung, den Gesetzlichen Krankenkassen, der Krankenhausgesellschaft und den Spitzenverbänden der Pflege vereinbart werden.

Über 5,5 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Die Heimkosten sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen: auf im Durchschnitt über 3.000 Euro monatlich.

Für die ambulante pflegerische Versorgung in neuen Wohnformen sind erweiterte Rechtsformen vorgesehen, was oft als "stambulante" Pflege betitelt wird, also eine Kombination aus ambulanter und stationärer Pflege.