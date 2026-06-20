Luigi Pantisano und Ines Schwerdtner neue Linken-Chefs

Luigi Pantisano und Ines Schwerdtner sind die neue Doppelspitze der Partei Die Linke.

Der Linken-Parteitag im Phoenix-Livestream. 20.06.2026

Die Linke hat eine neue Doppelspitze: Neben der bisherigen Co-Vorsitzenden Ines Schwerdtner wählte ein Parteitag in Potsdam den Bundestagsabgeordneten Luigi Pantisano. Der 46-Jährige erzielte mit nur gut 53 Prozent ohne Gegenkandidaten allerdings ein schwaches Ergebnis.

Pantisano wird Nachfolger von Jan van Aken, der seiner Partei zum Abschied ein ehrgeiziges Ziel setzte: Sie soll "Volkspartei" werden und 20 Prozent der Wählerstimmen erzielen.

Am zweiten Tag des Parteitags der Linken will die Partei eine neue Doppelspitze wählen. Der bisherige Co-Chef van Aken tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. 20.06.2026 | 0:20 min

Van Aken führte Linke zu Wahlerfolg

Der 65-jährige van Aken hatte aus gesundheitlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Seit 2024 führte er mit Schwerdtner die Partei und hatte erheblichen Anteil an ihrem erneuten Einzug in den Bundestag 2025. Die Linke erreichte 8,8 Prozent der Stimmen und liegt inzwischen in Umfragen sogar bei 10 bis 12 Prozent.

Schwerdtner wurde mit knapp 86 Prozent im Amt bestätigt - für die Linke ein sehr gutes Ergebnis. Pantisano erreichte sein Wunschziel von mehr als 70 Prozent hingegen nicht. Pantisano formuliert bisher oft schärfer, als es von van Aken bekannt ist. In seiner Vorstellungsrede beim Parteitag sagte er, er "versuche auch zu polarisieren, das werdet ihr mit mir auch bekommen".

So sagte Pantisano in einem "Bild"-Videointerview auf dem Parteitag: "Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst." Auf ZDF-Nachfrage stellte Pantisano klar, dass er die Formulierung "für verkürzt" halte.

Vor seiner Wahl zum neuen Linken-Vorsitzenden hat Luigi Pantisano die CDU scharf kritisiert. Die Partei würde "immer mehr politische Narrative und Programmpunkte der AfD" übernehmen, sagt er. 20.06.2026 | 0:25 min

Systematisch organisierte Proteste geplant

Angekündigt hat der Sohn italienischer Einwanderer, dass er verstärkt Arbeiterinnen und Arbeiter in Betrieben ansprechen will. "Und wenn wir möglichst viele der Kollegen und Kolleginnen für unsere Partei gewinnen, dann sind wir in der Lage, echte Veränderung zu erreichen", sagte der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete.

In den nächsten Wochen will die neue Parteispitze systematisch Proteste gegen Sozialreformen der Regierung und gegen höhere Verteidigungsausgaben mobilisieren. "Wir organisieren den Aufstand: gegen Sozialabbau und Militarisierung", hieß es in einem Dringlichkeitsantrag zum Parteitag.

Er knüpft an die Proteste gegen die Agenda 2010 der einstigen rot-grünen Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) an, die der damaligen PDS und der Neugründung WASG Auftrieb gab. Aus diesen Parteien entstand 2007 die Linke.

Nach ihrem Umfragehoch wählt die Linke eine neue Parteispitze. Zugleich sorgen Streit über Nahost und Vorwürfe gegen die Linksjugend für Diskussionen. 19.06.2026 | 2:43 min

Van Aken: Linke soll "sozialistische Volkspartei" werden

Van Aken gab sich in seiner Abschiedsrede sicher, dass eine breite Mehrheit der Bevölkerung viele Forderungen der Linken mittrage, so etwa nach einer Vermögensteuer, einem Mietendeckel oder der Rente ab 65.

So viele Menschen hier in Deutschland wollen das, was wir auch wollen. „ Jan van Aken, Die Linke

"Und wisst ihr was: Früher nannte man so etwas Volkspartei. Ja, das ist meine Vision für die Linke: eine sozialistische Volkspartei hier in Deutschland." Für seine Nachfolger sei das eine Aufgabe, fügte er hinzu.

Beim Linken-Parteitag bewirbt sich der Fraktionsvize Luigi Pantisano für die Doppelspitze. Er will "die Partei in den Betrieben etablieren", berichtet ZDF-Korrespondentin Maurer. 20.06.2026 | 1:06 min

Schwerdtner hält emotionale Abschiedsrede

Schwerdtner würdigte van Aken in einer emotionalen Abschiedsrede:

Ohne deinen revolutionären Optimismus, ohne deine verrückten Ideen hätten wir es nicht geschafft. „ Ines Schwerdtner, Linken-Co-Vorsitzende

Sie sei aber froh, dass nicht alle Ideen van Akens umgesetzt worden seien. "Er hat sich zum Glück nicht nackt vom Brandenburger Tor hängen lassen - auch das war eine Option, als wir ganz am Boden waren." Die Delegierten klatschten minutenlang für van Aken.

Neue inhaltliche Linien

Bei dem dreitägigen Parteitag justiert die Linke auch inhaltlich ihre Linie neu, nachdem sie in den vergangenen Jahren enorm gewachsen ist. Die Partei hat inzwischen rund 126.000 Mitglieder. Von den gut 500 Delegierten sind etwa die Hälfte Neumitglieder aus der Zeit nach 2023.

Am späten Freitagabend beschloss der Parteitag einen Antrag zu den Konflikten im Nahen Osten, der sich erstmals den Begriff "Völkermord" für das israelische Vorgehen im Gazastreifen zu eigen macht. Darin heißt es: "Internationale Organisationen, Menschenrechtsorganisationen und zahlreiche Völkerrechtler*innen sprechen von einem Völkermord an den Palästinenser*innen in Gaza. Wir schließen uns dieser Einschätzung an."

Heidi Reichinnek droht mit Konsequenzen bei Linienüberschreitungen. Die Linke wird aktivistischer und spricht nun von „Genozid in Gaza“, sagt ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer. 19.06.2026 | 1:45 min

ZDF-Korrespondentin: Weiter Antisemitismus-Streit bei der Linken

ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Dorthe Ferber sagt dazu, dass die Linke beim Thema Nahost nicht zur Ruhe komme. "Kein Platz für Stalinismus, Antisemitismus und autoritäre Ideologien in unserer Partei!" steht über dem Dringlichkeitsantrag, der am Sonntag auf dem Potsdamer Parteitag eingebracht werden soll und ZDFheute vorliegt.

Die 72 Unterzeichnenden, darunter auch die kompletten Landesverbände Sachsen-Anhalt und Saarland, beziehen sich auf die Recherche des Bayerischen Rundfunks zur Linksjugend. Diese zeigt, dass in internen Chats Aussagen wie "Israel verrecke" gepostet wurden und Stalin, Mao und die DDR verherrlicht wurden.

Nun fordern Parteimitglieder wie Eva van Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt, einen deutlichen Beschluss: "Antisemitismus hat in der Partei Die Linke keinen Platz" lautet die Formulierung im Antrag. Die Antragsteller führen aus, die aktuelle Medienberichterstattung zur Linksjugend offenbare "ein politisches Problem, das nicht länger relativiert oder verschwiegen werden darf."

Verherrlichung von Stalin, positive Bezugnahmen auf autoritäre Regime, die Relativierung von Solidaritätsbekundungen mit antisemitischen Terrororganisationen sowie Parolen wie "Israel verrecke" stünden nicht am Rand einer linken Debatte, sondern überschritten die Grenze dessen, was in einer demokratisch-sozialistischen Partei tolerierbar sei. Die Unterzeichner des Dringlichkeitsantrags fordern eine Distanzierung: "Für solche Positionen gibt es in der Partei Die Linke keine politische Legitimation und keinen Platz!"

Quelle: dpa, AFP, ZDF