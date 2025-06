Landrat: Mit den Kosten allein gelassen

Und dass das, was 2015 und 2016 noch gegolten habe, nicht mehr gelte. Damals, so Zehner, habe die Merkel-Regierung nicht nur gesagt, wir schaffen das, sondern auch wir zahlen das. Mittlerweile werde man mit den Kosten allein gelassen.

Und genau das ist das, was uns dann als Vollzugsbehörden vor Ort, also die Ebene, die für den Bürger die Leistungen tatsächlich organisiert und bereitstellt, am Ende das Genick bricht.

Der Investitionsstau wächst

Auch der vom Bund beschlossene kostenlose Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 stellt den Rheingau-Taunus-Kraus, wie viele Kommunen, vor große Probleme. In der Äskulap Grundschule in Schlangenbad wird seit November ein Neubau errichtet.

Grundschule: Zu wenig Geld für Neubau

Die Kinder bräuchten Rückzugsräume, Räume, in denen sie auch in kleinen Gruppen spielen könnten. Bei ihnen in der Grundschule in Schlangenbad sei das alles sehr zusammengepfercht, so die Schulleiterin.

Kommunen fordern Bestellerprinzip

Die finanzielle Not der Kommune zeigt sich auch in der Außenstelle der Kreisverwaltung in Bad Schwalbach. Seit 2021 arbeiten die Mitarbeiter in einem Gebäude, das nicht nur wegen seines gemusterten Teppichs an die 70er Jahre erinnert. Mit renovierungsbedürftigen Fenstern, schlechter Internetverbindung und in kleinen Räumen, wo sich neben den Schreibtischen noch Duschkabinen befinden.