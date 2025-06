Köln: 14-Jähriger unter Terrorverdacht

Ein 14-jähriger Jugendlicher steht in Köln unter Terrorverdacht. Er soll IS-Propaganda verbreitet und die Absicht geäußert haben, im Dezember 2025 einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Köln zu verüben. Das bestätigte das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen ZDFheute. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor darüber berichtet.