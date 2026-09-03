Ski Aggu irritiert mit Video - Jens Spahn stellt Strafanzeige

Ski Aggu unterstellte Jens Spahn in einem Livestream angeblichen Drogenkonsum. Nun will der CDU-Politiker Strafanzeige stellen. Der Rapper ruderte zurück - und spricht von Satire.

Jens Spahn geht rechtlich gegen ein Video von Rapper Ski Aggu vor, in dem er Spahn mit Drogenkonsum in Verbindung bringt. Zur dpa sagte der Rapper, es habe sich um Satire gehandelt. 03.09.2026 | 0:40 min

CDU-Politiker Jens Spahn geht rechtlich gegen ein Video mit dem Rapper Ski Aggu vor. Die Inhalte des Videos seien komplett frei erfunden und erlogen, teilte Spahns Büro auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Ski Aggu hatte Spahn in dem Video mit angeblichem Drogenkonsum in Verbindung gebracht - der Berliner Rapper sagt auf dpa-Nachfrage, es habe sich bei seinen Aussagen um reine Satire gehandelt. Spahns Büro teilte weiter mit: "Die Ersteller des Videos wurden anwaltlich abgemahnt, das Video wurde zwischenzeitlich gelöscht." Eine Strafanzeige werde gestellt.

Ski Aggu spricht über Spahn in Livestream

Anlass ist ein Ausschnitt aus einem bereits vor rund zwei Wochen veröffentlichten Livestream auf der Plattform Twitch. Dort können Nutzer Inhalte in Echtzeit übertragen, Zuschauer können in Chats den Stream kommentieren. Der Rapper war zu Gast in dem Format "Almani Show", das in einem Berliner U-Bahnhof aufgezeichnet worden war.

In dem Video stellt Ski Aggu einen Zusammenhang zwischen Spahn und angeblichem Drogenkonsum her. Kurz danach räumt er mehrfach ein, dass die Aussagen über den Politiker rausgeschnitten werden sollen, wenn das Video veröffentlicht werde. Das ist aber bei einem Livestream so nicht möglich.

Ski Aggus Skibrille und seine Selbstironie gehören zu den Markenzeichen des Berliner Rappers. Quelle: IMAGO / Daniel Scharinger

Ski Aggu: Äußerungen zu Spahn "vollständig erfunden"

Ski Aggus Management schrieb auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: "Bei der im Stream erzählten Geschichte handelte es sich um eine vollständig erfundene und überspitzte satirische Erzählung und ausdrücklich nicht um einen Tatsachenbericht". Der satirische Charakter sei im Zusammenhang mit dem veröffentlichten Video kenntlich gemacht worden.

Sowohl der Streamer als auch Ski Aggu haben in der Videobeschreibung und in den Kommentaren öffentlich klargestellt, dass die Geschichte satirisch und nicht wahr ist. „ Mitteilung von Ski Aggus Management

"Diese Hinweise waren für die Zuschauer sichtbar und haben eine entsprechend hohe Resonanz erhalten", hieß es weiter.

Ski Aggu: Einer der bekanntesten Rapper Deutschlands

Ski Aggu, der mit bürgerlichem Namen August Jean Diederich heißt und aus Berlin kommt, gehört derzeit zu den bekanntesten Rappern Deutschlands. Sein Markenzeichen ist eine Skibrille. Zu seinen bekanntesten Songs gehören "Party Sahne" oder "Friesenjung" mit Joost und Otto Waalkes, mit dem er 2023 die Spitze der deutschen Charts erreichte.

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