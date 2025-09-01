Gesundheitsversorgung: 1.200 Patienten im Schnitt pro Hausarzt

Die Hausärzte-Dichte in Deutschland hat sich in den vergangenen zehn Jahren kaum verändert. Die Verteilung der Ärzte auf die einzelnen Bundesländer ist aber sehr unterschiedlich.

Hausärzte versorgten 2024 im Schnitt mehr als 1.200 Einwohnerinnen und Einwohner. Quelle: dpa

Ein Hausarzt oder eine Hausärztin hat im Jahr 2024 rein rechnerisch im Schnitt mehr als 1.200 Menschen versorgt. Zwischen den Bundesländern gab es dabei teilweise große Unterschiede, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Überdurchschnittlich viele Menschen kamen 2024 in folgenden Bundesländern auf einen Hausarzt:

Brandenburg (1.436)

Bremen (1.369)

Niedersachsen (1.356)

Die niedrigsten Werte gab es in:

Bayern (1.114)

Hamburg (1.118)

Mecklenburg-Vorpommern (1.149)

Durchschnittliche Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner je Hausarzt/-ärztin

Mehr Hausärzte aber gleicher Versorgungsgrad

Bundesweit veränderte sich die Dichte von Hausärzten nach Angaben des Statistischen Bundesamts in den letzten zehn Jahren kaum. Waren es 2024 1.264, so versorgten sie im Jahr 2014 demnach im Schnitt 1.266 Menschen.

Allerdings stieg die Zahl der Hausärzte insgesamt. Nach Daten der Bundesärztekammer gab es im Jahr 2024 insgesamt rund 66.100 Hausärzte in Deutschland, 3,4 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Ihr Anteil an allen praktizierenden Ärztinnen und Ärzten betrug 15,1 Prozent.

Viele Hausärzte über 60 Jahre

Zwar stieg die Zahl der Hausärzte in den vergangenen Jahren, das wird künftig aber wohl anders aussehen.

Ein großer Teil der Hausärztinnen und -ärzte dürfte in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. „ Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes

Im Jahr 2024 waren nach Daten der Bundesärztekammer rund 27.000 oder knapp 41 Prozent aller Hausärzte 60 Jahre oder älter. Knapp jede oder jeder fünfte (18,5 Prozent) war älter als 65 Jahre. Nur rund 5.100 (7,7 Prozent) waren jünger als 40 Jahre.

Besonders hoch ist der Anteil der mindestens 60 Jahre alten Hausärzte in Rheinland-Pfalz (48,0 Prozent), im Saarland (46,2 Prozent) und in Bremen (45,4 Prozent). Am niedrigsten war der Anteil dieser Altersgruppe hingegen in Thüringen (31,5 Prozent), Sachsen-Anhalt (33,1 Prozent) und in Sachsen (33,2 Prozent).