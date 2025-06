Urteil zu "Compact"-Verbot: Worüber das Gericht entscheidet

Jürgen Elsässer, "Compact"-Chefredakteur, will vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Verbot seines Magazins verhindern.

Es war ein bisweilen schräges Schauspiel, das vor zwei Wochen im Großen Sitzungssaal des Bundesverwaltungsgerichts stattfand. In der Hauptrolle: Jürgen Elsässer, Chefredakteur des rechten "Compact"-Magazins, der sich in der mündlichen Verhandlung unter anderem selbst als "Diktator" in seiner Redaktion bezeichnete.