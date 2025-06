Trump machte Druck: Präsident der University of Virginia dankt ab

Im Zusammenhang mit der Kampagne der US-Regierung gegen Diversitätsprogramme ist der Präsident der renommierten University of Virginia (UVA), Jim Ryan, zurückgetreten. Ryan erklärte am Freitag (Ortszeit):

Die "New York Times" berichtete am Donnerstagabend (Ortszeit), das US-Justizministerium, das die Diversitätsstrategie der Uni untersucht, habe ausdrücklich gefordert, dass Ryan seinen Hut nimmt. Es drohte demnach, der Hochschule andernfalls Bundesmittel in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar zu streichen.

Uni-Präsident: Keine Kürzungen riskieren

Ryan erklärte in Bezug darauf, wenn er durch seinen Verbleib im Amt Mittelkürzungen durch die Regierung in Washington riskiere, wäre das "nicht nur weltfremd, sondern würde selbstsüchtig und egozentrisch wirken auf hunderte Mitarbeitende, die ihre Jobs verlieren, Forscher, die ihre Mittel verlieren, und die hunderten Studierenden, die ihre finanzielle Unterstützung verlieren oder denen ihre Visa vorenthalten würden".

Seit er die Führung der Hochschule 2018 übernommen hatte, setzte sich Ryan dafür ein, sie diverser zu machen und mehr Studierende aufzunehmen, die als Erste in ihrer Familie eine Hochschule besuchen. An eine Anordnung der Regierung, die sogenannten DEI-Programme für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion zu beseitigen, hielt er sich nicht. Deswegen geriet er in konservativen Kreisen in die Kritik.