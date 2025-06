US-Regierung stellt LGBTQ-Hilfshotline fürJugendliche ein

Die US-Regierung will queeren Jugendlichen keine besonderen Unterstützungsangebote über das Hilfetelefon mehr anbieten. Die National Suicide & Crisis Lifeline unter der Rufnummer 988 wird das maßgeschneiderte Hilfsprogramm ab dem 17. Juli einstellen, hieß es in einer Mitteilung. Die Entscheidung folgt auf den Haushaltsvorschlag der Regierung von Präsident Donald Trump , der vorsieht, staatliche Mittel für LGBTQ-Programme zu kürzen.

Bundesdaten zeigen, dass das Jugendprogramm für LGBTQ+ seit seinem Start im September 2022 fast 1,3 Millionen Anrufer bedient hat. Die Dienste waren über die Option "Drücken Sie die 3" am Telefon oder über das Stichwort "Pride" per SMS erreichbar.

Experten schlagen Alarm

Das Projekt werde weiterhin allen rund um die Uhr mit Mitgefühl begegnen, sagte Black weiter. Nach Angaben des U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) war die Zahl der Suizide im Jahr 2023 mit 49.300 so hoch wie nie zuvor in der Geschichte des Landes. Studien haben gezeigt, dass LGBTQ+-Jugendliche einem erhöhten Selbstmordrisiko ausgesetzt sind.