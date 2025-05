Trans-Verbot im US-Militär: Supreme Court erlaubt Ausschluss

In der US-Armee gibt es laut Schätzungen etwa 15.000 Trans-Soldaten.

Juristischer Erfolg für Trump

Die drei liberalen Richterinnen sprachen sich gegen den Beschluss aus. Die Eilentscheidung fiel mit der Mehrheit der sechs konservativen Richter. Dieser Beschluss ist noch keine finale inhaltliche Entscheidung in der Sache, aber dennoch ein großer juristischer Erfolg für Trump. In seiner ersten Amtszeit hatte er die Mehrheit am Supreme Court mit mehreren Nachbesetzungen weit nach rechts verschoben.