Niederlage für Trump: Gericht kippt Fördermittelstopp für Harvard

US-Präsident Trump entzog der Elite-Universität Harvard millionenhohe Fördermittel. Doch das war rechtswidrig, entschied nun ein Gericht. Das Geld müsse wieder freigegeben werden.

Im Streit zwischen der US-Regierung und Harvard geht es unter anderem um Fördergelder von knapp 2,2 Milliarden US-Dollar. Quelle: epa

Im Streit mit der Elite-Universität Harvard über Fördermittel hat die US-Regierung unter Donald Trump eine Niederlage erlitten. Ein Bundesgericht entschied, dass die milliardenschweren Fördermittel nicht einfach hätten eingefroren und entzogen werden dürfen, wie aus einem entsprechenden Gerichtsdokument hervorgeht. Das Geld müsse wieder freigegeben werden.

Die US-Regierung hatte mehreren Universitäten eine linksliberale Ausrichtung und unzureichende Maßnahmen gegen Antisemitismus vorgeworfen. Harvard wurden daraufhin Gelder eingefroren und entzogen, die Elite-Uni klagte dagegen. Konkret ging es laut Gerichtsdokument um knapp 2,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,9 Mrd Euro).

Richterin: Ideologisch motivierter Angriff

Richterin Allison Burroughs stellte zwar fest, dass Harvard tatsächlich hätte mehr gegen Antisemitismus machen können. "Allerdings besteht in Wirklichkeit kaum ein Zusammenhang zwischen den von der Streichung der Fördermittel betroffenen Forschungsprojekten und Antisemitismus", schrieb sie.

Stattdessen handele es sich um einen "gezielten, ideologisch motivierten Angriff auf die führenden Universitäten" in den Vereinigten Staaten.

US-Regierung kündigt Berufung an

Das Weiße Haus kündigte an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Eine Sprecherin bezeichnete Burroughs als eine "aktivistische, von Obama ernannte Richterin".

Harvard habe "kein verfassungsmäßiges Recht auf das Geld der Steuerzahler", hieß es in einer Erklärung. Harvard reagierte zunächst nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.