Kennedy-Ministerium gegen Top-Beamtin: Monarez will nicht gehen

Kennedy-Ministerium gegen Monarez:Streit in US-Behörde: Leiterin will nicht gehen
Ende Juli wurde sie vereidigt, nun soll sie wieder gehen: Die Direktorin der US-Gesundheitsbehörde räumt laut Gesundheitsministerium ihren Posten. Ihre Anwälte halten dagegen.
Offensichtlich gibt es Streit zwischen dem von Robert F. Kennedy Jr. geführten US-Gesundheitsministerium und einer ihm unterstellten Behördenleiterin. Susan Monarez werde als Chefin der unter anderem für den Schutz vor Infektionskrankheiten zuständigen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nicht zurücktreten, teilten ihre Anwälte auf der Plattform X mit.
Sie reagierten damit direkt auf eine Ankündigung des Gesundheitsministeriums, wonach Monarez nicht mehr länger Direktorin der Behörde sei. Monarez stehe nicht im Einklang mit der Agenda von Präsident Donald Trump und habe eine Rücktrittsforderung abgelehnt, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. Deshalb sei Monarez nun entlassen worden. Sie hat den Posten erst einige Wochen inne.
Monarez äußert sich selbst zunächst nicht
Als die Direktorin "sich weigerte, unwissenschaftliche und leichtsinnige Anweisungen einfach abzunicken und engagierte Gesundheitsexperten zu entlassen, stellte sie den Schutz der Öffentlichkeit über politische Interessen", schrieben die Anwälte Mark Zaid und Abbe David Lowell. Dafür sei sie ins Visier genommen worden.
Und weiter: "Dabei geht es nicht nur um eine einzelne Beamtin. Es geht um den systematischen Abbau öffentlicher Gesundheitsinstitutionen, das Schweigen von Fachleuten und die gefährliche Politisierung der Wissenschaft."
Monarez selbst sagte der Nachrichtenagentur AP lediglich: "Ich kann dazu keinen Kommentar abgeben."
Kürzeste Amtszeit in der Geschichte der Behörde
Die 50-Jährige war die 21. Direktorin der Behörde und die erste, die nach einem Gesetz aus dem Jahr 2023 vom US-Senat bestätigt wurde. Sie wurde im März für das Amt nominiert, nachdem Trump überraschend seinen ursprünglichen Favoriten David Weldon zurückgezogen hatte.
Ihre Vereidigung erfolgte am 31. Juli - also vor weniger als einem Monat. Damit ist sie die CDC-Direktorin mit der kürzesten Amtszeit in der 79-jährigen Geschichte der Behörde.
Monarez' Haltung zu Gesundheitsminister Kennedy unklar
Während ihres Bestätigungsverfahrens im US-Senat erklärte Monarez, sie schätze Impfungen, Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie wich jedoch größtenteils Fragen aus, ob diese Haltung sie in Widerspruch zu Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. bringe.
Kennedy ist als langjähriger Impfskeptiker bekannt. Er hat frühere Protokolle und Entscheidungen der CDC kritisiert und versucht, sie teilweise abzuschaffen.
In diesem Jahr wurde die Behörde von massiven Stellenstreichungen, Rücktritten wichtiger Führungskräfte und heftigen Kontroversen erschüttert - ausgelöst durch die Aufhebung langjähriger Impfpolitiken durch Kennedy.
