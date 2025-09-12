Charlie Kirk: Verdächtiger nach Attentat festgenommen

Festnahme nach tödlichen Schüssen auf den rechtskonservativen US-Aktivisten Charlie Kirk: Laut US-Präsident Trump wurde der Tatverdächtige gefasst.

Nach dem tödlichen Angriff auf Kirk ist US-Präsident Trump zufolge "mit hoher Wahrscheinlichkeit" der Tatverdächtige gefasst worden. Quelle: AFP/Josh Edelson

US-Präsident Donald Trump hat die Festnahme eines Verdächtigen nach dem Attentat auf Charlie Kirk bekanntgegeben. "Ich denke, wir haben ihn", sagte Trump am Freitag. Demnach befindet sich der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam.

Trump sagte dem Sender Fox News: "Jemand, der ihm sehr nahe steht, hat ihn verraten". Er fügte hinzu, dass der Vater des mutmaßlichen Attentäters geholfen habe, seinen Sohn an die Behörden auszuliefern. Alle hätten großartige Arbeit geleistet, lobte Trump.

X-Post von Fox News Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Trump-Unterstützer Kirk am Mittwoch bei Auftritt an Uni erschossen

Der 31-jährige Podcaster und Unterstützer von US-Präsident Donald Trump war am Mittwoch bei einem Auftritt an einer Universität in Utah erschossen worden. Kirk war Mitgründer der Organisation Turning Point USA (etwa: Wendepunkt USA) und galt als Trumps Sprachrohr für die Jugend.

Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk suchte die Bundespolizei FBI mit Hochdruck einen Verdächtigen. Die Behörde veröffentlichte dazu eine Videosequenz und weitere Fotos. 12.09.2025 | 1:55 min

Die US-Polizei fahndet seit dem Attentat mit Hochdruck nach dem Schützen. Auf einem Video, das bei einer Pressekonferenz am Donnerstag gezeigt wurde, ist ein Mensch zu sehen, der über das Dach eines Universitätsgebäudes rennt, zu Boden springt und dann zu Bäumen am Rand des Campus geht.

Zuvor hatten die Ermittler bereits Fotos einer verdächtigen Person veröffentlicht. Auch nach der Festnahme des Verdächtigen gibt es weiterhin keine Erklärungen dazu, was das Motiv des Schützen gewesen sein könnte.

FBI setzte Belohnung von 100.000 Dollar aus

Auf den unscharfen Bildern ist ein Mensch, womöglich im Studentenalter, mit dunkler Baseballkappe und Sonnenbrille und schwarzem Oberteil zu sehen, darauf prangt ein Logo mit einer US-Flagge. Das FBI setzte zudem eine Belohnung von 100.000 Dollar (gut 85.000 Euro) für Hinweise zur Ergreifung des Täters aus.

Das Attentat auf US-Aktivist Charlie Kirk bleibt nicht ohne Konsequenzen. Dazu USA-Korrespondent David Sauer. 12.09.2025 | 2:03 min

Trump hatte die Tat auf die politische Polarisierung in den USA zurückgeführt. Er hatte zudem angeordnet, bis Sonntag die US-Flaggen zu Ehren von Kirk auf Halbmast zu setzen. Zahlreiche Politiker sowohl der Demokraten als auch der Republikaner hatten die Tat verurteilt. Einige Vertreter des rechtskonservativen Spektrums in den USA hatten unmittelbar die politische Linke für das Attentat verantwortlich gemacht.