Parlamentswahl im Irak:Irak wählt: Hoffnung im Schatten fremder Mächte
von Jan Fritsche, Kairo
Der Irak wählt ein neues Parlament. Viel hat sich in dem von Krieg und Terror geplagten Land verbessert. Zugleich ringen der Iran und die USA um Einfluss.
Iraks Ministerpräsident Mohammed al-Sudani gibt sich als Baumeister von Bagdad. Mit dem Ausbau von Straßen, Brücken und Krankenhäusern will er bei den Irakern punkten. Nach der Parlamentswahl am Dienstag, 11. November hofft er auf eine zweite Amtszeit. Den Baukran hat er zu seinem Symbol im Wahlkampf gemacht.
Positive Entwicklung der Sicherheitslage
Tatsächlich hat sich im Irak vieles zum Positiven gewendet: Die Sicherheitslage ist so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr, Touristen kommen ins Land, es entstehen jede Menge Wohnungen und Hotels.
Und doch ist längst nicht alles gut. Das Land ist im höchsten Maße abhängig vom Erdölexport. Obwohl sich damit viel Geld verdienen lässt, hat der Irak es bislang nicht geschafft, eine verlässliche Strom- und Wasserversorgung im Land aufzubauen.
Junge Menschen sind unzufrieden
Gerade junge Menschen haben die alten Machteliten satt. Seit Jahrzehnten kandidierten immer wieder dieselben. Die Jüngeren sehnen sich nach Veränderung und einem Ende der Korruption der herrschenden Klasse.
Das Wahlsystem im Irak ist kompliziert. Nicht nur, dass mehr als 30 Parteien und Wahlbündnisse antreten. Gewählt wird im mehrheitlich schiitisch geprägten Irak vor allem entlang ethnischer und konfessioneller Linien. Präsident wird nach gängiger Praxis ein Kurde, Ministerpräsident ein Schiit und Parlamentspräsident ein Sunnit.
Es gibt einen möglichen Königsmacher
Eine besondere Rolle nimmt bei dieser Wahl der einflussreiche schiitische Geistliche Muktada al-Sadr ein, der als der vielleicht populärste Politiker des Landes gilt. Bei der vergangenen Parlamentswahl 2021 erhielt er die meisten Stimmen, scheiterte jedoch daran, ein Regierungsbündnis zu bilden.
Al-Sadr hat zum Boykott der jetzigen Wahl aufgerufen, unter anderem wegen der grassierenden Korruption und des Vorwurfes des Stimmenkaufs. Seine Anhänger werden auf bis zu acht Millionen schiitische Iraker geschätzt. So könnte er zum Königsmacher werden, sollten er und seine Anhänger sich auf eine bestimmte Seite schlagen.
Kampf um Einfluss in der Region
Auch international hat die Wahl im Irak große Bedeutung. Das Land ist in hohem Maße abhängig von den Erzrivalen USA und Iran. Der US-Dollar spielt beim Ölhandel eine große Rolle, aus Iran kauft der Irak Gas zur Stromerzeugung. Beide Länder unterstützen den Irak militärisch - der ebenfalls schiitisch geprägte Iran durch seine Milizen, die wiederum Teherans Einfluss im Irak sichern.
Vor allem für Iran ist es wichtig, den Irak in seiner Einflusssphäre zu halten. Nach dem Fall von Machthaber Baschar al-Assad in Syrien und der Schwächung der Hisbollah im Libanon sowie der Hamas im Gaza-Streifen hat das Land an Macht verloren. Irak ist für Iran der größte Handelspartner und ein Weg, dem "maximalen Druck" von US-Präsident Donald Trump zu entgehen.
"Letzte Warnung" aus Washington
Die Spannungen in der Region haben wenige Tage vor der Wahl noch einmal zugenommen. Iraks Verteidigungsminister Thabit al-Abbasi hat nach eigenen Angaben eine "letzte Warnung" von US-Kriegsminister Pete Hegseth bekommen, die von Iran unterstützten Milizen müssten sich aus einem möglichen neuen Konflikt in der Region heraushalten.
Israelische Medien hatten zuletzt vor bevorstehenden Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel durch pro-iranische Milizen gewarnt. Gleichzeitig gibt es Spekulationen über einen israelisch-amerikanischen Militärschlag gegen Iran und seine Verbündeten.
Regierungsbildung kann dauern
Bis sich nach der Wahl heute in Bagdad eine neue Regierung formiert hat, dürften, bedingt durch das komplizierte konfessionelle Machtteilungssystem, Wochen und Monate vergehen. Bei der vergangenen Parlamentswahl 2021 hat dieser Prozess mehr als ein Jahr gedauert.
