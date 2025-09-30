Nepal: Zweijährige zu lebender Gottheit bestimmt

Für Hindus und Buddhisten :Zweijähriges Mädchen zu lebender Gottheit in Nepal bestimmt
Zwei Jahre alt und schon wird sie als Göttin gesehen: Die kleine Aryatara Shakya wird in Nepal als Heilige verehrt. Eine normale Kindheit wird ihr dadurch allerdings verwehrt.
Ein zweijähriges Mädchen ist in Nepal zur neuen lebenden Gottheit für Hindus und Buddhisten bestimmt worden. Aryatara Shakya wurde am Dienstag von Familienangehörigen zu einem Tempelpalast getragen, wo sie die nächsten Jahre zu Hause sein soll. Sie wird als sogenannte Kumari ("jungfräuliche Göttin") im mehrheitlich hinduistischen Nepal verehrt.
Sie löste in dieser Rolle ein elfjähriges Mädchen ab, das gemäß Tradition aufgrund seines Eintritts in die Pubertät von Gläubigen fortan als rein menschlich betrachtet wird.
Gläubige stehen Schlange für Ehrerweisung
Die Kumaris werden von den Shakya-Clans der Gemeinde Newar ausgewählt. Bei ihrer Wahl sind die Mädchen zwischen zwei und vier Jahre alt. Sie müssen makellose Haut, Haare, Augen und Zähne haben, um als Kumari gelten zu können. Zudem sollten die Kinder keine Angst vor der Dunkelheit haben. Eine Kumari trägt immer rote Kleidung, hat die Haare zurückgesteckt und trägt ein aufgemaltes sogenanntes drittes Auge auf der Stirn.
Gläubige standen Schlange, um die Füße der neuen Kumari mit ihrer Stirn zu berühren. Das gilt unter Hindus in Nepal als höchste Ehrerweisung. Sie beschenkten das Mädchen zudem mit Blumen und Geld. Am Donnerstag soll die Kumari unter anderem den nepalesischen Präsidenten Ram Chandra Poudel segnen.
- Nach den Protesten in Nepal: Aufstand der Jugend im Himalaya-Staat
- Nach schweren Unruhen: So ist die Lage in Nepal
Viele Mädchen bleiben unverheiratet
Kumaris führen ein Leben in der Abgeschiedenheit. Sie haben wenige Spielkameradinnen und -Kameraden und dürfen nur wenige Tage im Jahr für Feste nach draußen. Laut einer volkstümlichen Erzählung sterben Männer, die frühere Kumaris heiraten, einen frühen Tod. Deshalb bleiben viele der Mädchen später unverheiratet.
Die nepalesische Regierung zahlt ehemaligen Kumaris eine kleine monatliche Rente, die etwas höher als der vorgegebene Mindestlohn ist. Familien des Shakya-Clans, deren Töchter Kumaris werden, haben dadurch eine gehobene Stellung in der Gesellschaft.
Mehr zum Thema Religion
Keine Befreiung von Militärdienst :Israel will Zehntausende Strenggläubige einberufen
Religiöses Fest der Superlative:Kumbh Mela: Warten auf 400 Millionen Pilgervon Nici Vitense-Lukatmit Video
Stand der Wissenschaft:Ist Jesus wirklich gekreuzigt worden?von Reinold Hartmann
- Interview
Trauerfeier für Aktivist Kirk:Politologe Jäger: Trump braucht Evangelikalemit Video