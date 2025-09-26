Wahl in Moldau: Russlandfreundliche Partei ausgeschlossen

In Moldau entscheidet am Sonntag die Parlamentswahl über den weiteren Kurs des Landes. Kurz vor der Wahl wurde nun eine prorussische Partei von der Abstimmung ausgeschlossen.

Die Partei Herz Moldaus gehört zu vier Parteien im russlandfreundlichen Bündnis Patriotischer Block, das ein Herausforderer der prowestlichen Partei PAS bei den Wahlen ist. (Archivbild) Quelle: AP

Kurz vor der richtungsweisenden Parlamentswahl in der Republik Moldau ist dem russlandorientierten Bündnis Patriotischer Block ein schwerer Schlag zugefügt worden. Die Wahlkommission schloss die diesem Bündnis angehörende Partei Herz Moldaus von der Abstimmung aus.

Der Partei werden Medienberichten zufolge Verstöße bei der Finanzierung vorgeworfen. Das Bündnis Patriotischer Block hat nun eine Frist von 24 Stunden, um seine Liste anzupassen.

In Moldau wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. 26.09.2025 | 3:06 min

Herz Moldaus: Kandidaten müssen ausgeschlossen werden

In der kleinen Republik Moldau zwischen EU-Mitglied Rumänien und der Ukraine wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Umfragen ließen zuletzt erwarten, dass die Partei der proeuropäischen Präsidentin Maia Sandus Aktion und Solidarität (PAS) bei der Wahl wieder stärkste Kraft werden könnte, aber nicht mehr alleine regieren kann. Dem russlandorientierten Bündnis wurden Chancen auf ein gutes Wahlergebnis eingeräumt.

Die zentrale Wahlkommission in Chisinau berief sich bei der Entscheidung zum Ausschluss der Partei Herz Moldaus auf das Urteil eines Berufungsgerichts, die Tätigkeit der Partei für ein Jahr einzuschränken. Daraus folge ein Teilnahmeverbot an Wahlen, hieß es in der Mitteilung.

Am Sonntag wählt die Republik Moldau ein neues Parlament – und das Rennen ist völlig offen. Pro-russische Opposition und pro-westliche Regierungslager liegen gleichauf. 26.09.2025 | 4:33 min

Auch als Mitglied des Patriotischen Blocks könne Herz Moldaus damit nicht antreten. Alle von der Partei benannten Kandidaten auf der Liste des Wahlblocks müssen demnach ausgeschlossen werden.

Ex-Präsident: Beschluss "politisch motivierte Entscheidung"

Für die Parlamentswahl haben sich die Partei Herz Moldaus von Irina Vlah, die Partei der Sozialisten von Ex-Präsident Igor Dodon, die Partei Zukunft Moldauvon Ex-Regierungschef Vasile Tarlev und die Kommunistische Partei von Ex-Präsident Vladimir Voronin zum Patriotischen Block zusammengeschlossen. Vlah nannte den Beschluss eine "rechtswidrige und politisch motivierte Entscheidung".

Hin und hergerissen zwischen Russland und dem Westen kämpft Moldau um seine Zukunft. Kanzler Friedrich Merz stärkt der proeuropäischen Regierung den Rücken. 27.08.2025 | 1:44 min

In Moldau streiten seit Jahrzehnten prorussische und proeuropäische Kräfte um den Kurs. Anfang der Woche gab es landesweit Razzien. Die proeuropäische Präsidentin Maia Sandu erhob den Vorwurf russischer Einmischung in den Wahlkampf. Sie selbst wird aktiv von der Europäischen Union unterstützt. Seit 2022 ist Moldau EU-Beitrittskandidat.