Seit Jahren versinkt Haiti im Chaos. Nun gibt es eine neue Eskalation der Gewalt, bei der auch El Salvadors Militär den Kampf gegen die Banden unterstützt. Was das für Haiti heißt.

Bewaffnete Banden kontrollieren bedeutende Teile Haitis. Jetzt sollen internationale Soldaten die Lage unter Kontrolle bringen. Welche Rolle spielt El Salvadors Präsident Bukele dabei? 21.11.2026 | 14:35 min

Wer verstehen will, wie die Gewalt auf Haiti gerade neu eskaliert, muss nur auf die Ereignisse in dieser Woche schauen.

Da ist zum Beispiel das Video, das El Salvadors Präsident Nayib Bukele am Mittwoch auf X hochlädt. Es zeigt zunächst den als Jeff bekannten Gangsterboss, der vor seiner Villa posiert. Danach schneidet der Clip auf Helikopter, die das Gebäude unter Beschuss nehmen. Es sind mehrere Explosionen zu sehen, dicke Rauchwolken steigen auf.

Bukele spielt auf Schlacht zur Unabhängigkeit von Haiti an

"Mein Geschenk an das haitianische Volk zum Jahrestag der Schlacht von Vertières", schreibt Bukele dazu - eine Anspielung auf die Schlacht, in der Haiti am 18. November 1803 seine Unabhängigkeit von Frankreich erkämpfte. Sie machte das Land zur ersten Schwarzen Republik der Welt.

Oder die Nachricht vom Donnerstag, wonach bei einem großen haitianischen Polizeieinsatz 34 mutmaßliche Bandenmitglieder getötet worden sein sollen. Der Einsatz fand nach Angaben der Nationalpolizei im strategisch wichtigen Viertel Martissant im Südwesten der Hauptstadt Port-au-Prince statt - das laut Polizei einem mächtigen Bandenführer als Unterschlupf dient.

Bewaffnete Männer haben eine Gemeinde nahe Port-au-Prince angegriffen und mindestens 30 Menschen getötet. Seit Jahren terrorisieren Banden die Bevölkerung in dem Karibikstaat. 25.08.2026 | 0:22 min

Was steckt hinter den verstärkten Einsätzen gegen die Banden in Haiti? Und gibt es eine Chance auf Deeskalation? Darüber hat ZDFheute live mit Günther Maihold, Professor am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin, gesprochen.

Sehen Sie das Interview oben im Video in ganzer Länge - oder lesen Sie wichtige Auszüge hier. Das sagt Maihold zu ...

... dem aktuellen Einsatz von El Salvador in Haiti

Bislang hatte El Salvador 25 Soldaten für eine von den Vereinten Nationen autorisierte internationale Sicherheitsmission (GSF) abgestellt, "die insbesondere im Bereich der Logistik, der Unterstützung nachrichtendienstlicher Art tätig waren", sagt Maihold. Davon seien vier Personen entführt, "möglicherweise auch umgebracht worden".

El Salvadors Präsident Bukele hat nun etwa 2.500 Soldaten aus El Salvador nach Haiti geschickt. Sie sollen die vier Landsleute befreien - und "gleichzeitig auch noch einen Beitrag zur Sicherung des Landes leisten", ordnet Maihold ein. Dabei stünden die Soldaten allerdings nicht unter der Kontrolle der internationalen Mission, sondern vor allem unter Bukeles Kommando.

Dabei verfolge Bukele, der sich in seinem eigenen Land gerade wieder als Präsidentschaftskandidat registrieren lassen hat, auch eigene Interessen, sagt Maihold. Zwar sei Bukele im eigenen Land so populär, dass er dieses "Abenteuer in Haiti" nicht unbedingt brauche. "Aber er sieht sich natürlich als Vorkämpfer für sein Modell von Sicherheitspolitik" - Hochsicherheitsgefängnisse und das harte Vorgehen gegen Jugendbanden.

Dieses Modell möchte er nun auch in Haiti zeigen, dass dies erfolgreich sein kann. „ Günther Maihold, Freie Universität Berlin

Dazu gehöre nun das Vorgehen gegen einzelne Bandenführer - "mit Hubschraubern, mit dem Beschuss von Wohnungen, Häusern und zentralen Versammlungsorten solcher Banden".

Seit Ende Februar 2024 eskaliert die Gewalt in dem Karibikstaat Haiti. Auf den Straßen werden Machtkämpfe ausgetragen - zu Lasten der Bevölkerung. 18.06.2025 | 10:12 min

... der Frage, ob El Salvadors Einsatz die Lage in Haiti beruhigen kann

Daran hat Maihold große Zweifel. Er begründet das mit mehreren Problemen:

Unterschiedliche Kommandostrukturen:

In Haiti operierten nun die "sehr schwache" haitianische Polizei und Armee neben der internationalen Mission GSF und der nationalen Mission El Salvadors. "Es ist nicht klar, wie da die Zuständigkeiten sind", sagt Maihold. "Wer kann sicherstellen, dass hier nicht die falschen Leute gefangen genommen oder getötet werden?" Maihold befürchtet hier eine Situation, in der "die Sicherheitslage noch unübersichtlicher wird".

Unklare Zukunft der Missionen:

Es sei noch nicht abzusehen, "wie lang Bukele nun vor Ort tätig sein wird mit seiner Truppe". Hinzu komme, dass die Ausrüstung der internationalen Mission kaum vorankomme. "All dies ist noch begleitet von der schwachen finanziellen Basis dieser Mission."

Maiholds Fazit: "Es gibt sehr viele Unwägbarkeiten - und das macht es schwierig (...), wirklich davon auszugehen, dass die Situation kontrolliert wird und sich vor allem für die Bevölkerung verbessert."

UN-Generalsekretär Guterres hat bei seinem Besuch in Haiti wegen des Versagens bei der Bekämpfung von Bandenkriminalität um Verzeihung gebeten. 2.300 Menschen kamen seit Jahresbeginn ums Leben. 17.06.2026 | 0:25 min

... der momentanen Lage der Menschen in Haiti

Experte Maihold spricht von einer "humanitären Krise". Die Versorgung in "grundlegenden" Bereichen wie ...

Lebensmitteln

Medikamenten

Wasser

Strom

... sei "absolut prekär", sagt Maihold. "Durch die Banden ist auch die Produktivität des Landes beeinträchtigt, weil die Bevölkerung nicht auf die Felder kommt, weil die Transportwege blockiert werden, weil Abgaben auf den Transportwegen erhoben werden, weil Entführungen stattfinden."

All dies lässt natürlich kaum Perspektiven. „ Günter Mayholt, Freie Universität Berlin

Für ein Ende der Gewalt brauche Haiti neben der Niederschlagung der Banden auch einen nationalen Konsens, glaubt Maihold. "Das ist im Land sehr schwierig, weil die politischen Strukturen sehr fragmentiert sind, weil die Banden eben auch als Auftragsunternehmer tätig sind für verschiedene Seiten, für die ökonomische Elite, für politische Interessen." All dies sei durch die Jahre der Privatarmeen zu einem "Standard geworden, der sehr schwierig zurückzudrehen ist".

In Haitis Hauptstadt Port-Au-Prince sind Hunderte Menschen durch eine neue Welle von Bandengewalt vertrieben worden. Viele Familien leben derzeit auf der Straße. 12.05.2026 | 0:19 min

Hintergrund: Haiti im Griff krimineller Banden

Haiti ist seit Jahren im Griff krimineller Banden. Präsident Jovenel Moïse wurde 2021 in seiner Residenz ermordet. Seit zehn Jahren haben in dem Karibikstaat keine Wahlen mehr stattgefunden. Im Juli 2027 soll es nun wieder Wahlen geben. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bewaffnete Banden allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres rund 2.300 Menschen in Haiti getötet.

Das Interview führte ZDFheute-live-Moderator Philip Wortmann. Ausgewertet hat es ZDFheute-Redakteur Kevin Schubert.