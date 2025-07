In der Kaukasusrepublik flammen die Proteste gegen die Regierung und ihren Anti-EU-Kurs wieder auf. Zuletzt hat die Führung in Tiflis kritische Medien und Journalisten im Visier.

Pressefreiheit in Georgien nimmt weiter ab

Wir befinden uns in einer Situation wie in einem freien Fall.

Regelmäßige Verhaftungen von Oppositionellen

Die Regierungspartei "Georgischer Traum" scheint all das wenig zu kümmern - sie sitzt seit Monaten allein im Parlament. Die Oppositionsparteien boykottieren den Parlamentsbetrieb, erkennen die Parlamentswahlen im vergangenen Jahr nicht an.

Georgiens Opposition fordert internationale Unterstützung

Helen Khoshtaria, Vorsitzende der Partei "Coalition of Change" (übersetzt: "Koalition der Veränderung"), ist eine der wenigen Oppositionellen, die noch auf freiem Fuß ist. Sie fordert ein schärferes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft gegen die Regierungspartei "Georgischer Traum". Ihre Oppositionsarbeit will sie trotz aller Gefahren nicht aufgeben.

"Freedom of Speech Award" an georgische Journalistin

Auch für Tamar Kintzuraschwili ist Aufgeben keine Option - trotz Einschüchterungen und der Schmierereien an ihrem Bürogebäude. Gemeinsam mit ihrem Team will sie weiter georgische Journalisten ausbilden, mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, um deren Medienkompetenz zu verbessern.

Für ihre Arbeit wurde Kintzuraschwili am Montagabend in Bonn mit dem "Freedom of Speech Award" der Deutschen Welle ausgezeichnet. Den Preis widmete sie all jenen Georgiern, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen.