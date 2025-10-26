Irland: Linke Catherine Connolly zur Präsidentin gewählt

Die von linken und grünen Parteien unterstützte Catherine Connolly ist zur neuen Präsidentin Irlands gewählt worden. Sie gewann die Wahl deutlich mit 63 Prozent der Stimmen.

Die linksgerichtete Catherine Connolly ist die dritte Frau in der Republik Irland, die das Amt der Präsidentin bekleiden wird. Quelle: AFP

Die linksgerichtete Catherine Connolly ist am Samstag mit großer Mehrheit zur neuen Präsidentin Irlands gewählt worden.

Die 68-jährige Anwältin und Politikerin erhielt nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders RTÉ mehr als 63 Prozent der Stimmen und damit deutlich mehr als ihre einzige Gegenkandidatin Heather Humphreys von der regierenden Mitte-Rechts-Partei Fine Gael mit 29,5 Prozent. In ihrer Dankesrede sagte Connolly:

Ich werde eine Präsidentin sein, die zuhört und reflektiert und sich äußern wird, wenn es notwendig ist. „ Irlands Präsidentin Catherine Connolly

Sie werde zudem eine Stimme des Friedens sein und eine, die auf der Politik der Neutralität des Landes aufbaue und sich Gehör verschaffen werde, wenn es um die existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel gehe.

Sieg Connollys zeichnete sich früh ab

Humphreys hatte Connolly bereits gratuliert, bevor das Endergebnis vorlag. "Ich möchte Catherine dazu gratulieren, dass sie die nächste Präsidentin Irlands wird", sagte Humphreys. Sie fügte hinzu, Connolly werde eine Präsidentin für alle sein und sie wünsche ihr das Beste.

Auch Regierungschef Micheál Martin hatte nicht gewartet, bis das amtliche Ergebnis vorlag, um seine Glückwünsche auszusprechen. Es sei klar, dass Connolly die nächste Präsidentin Irlands sein werde, schrieb er auf X.

Nach Mary Robinson (1990-1997) und Mary McAleese (1997-2011) wird sie die dritte Frau im höchsten Amt in der Republik Irland sein. Sie folgt auf den 84 Jahre alten bisherigen Amtsinhaber, Michael D. Higgins.

Viele Stimmzettel wurden ungültig gemacht

Die unabhängige Kandidatin Connolly wurde von linken Parteien wie Sinn Féin, Labour, den Sozialdemokraten, People Before Profit und den Grünen unterstützt. Connolly gilt als progressive Politikerin, die zusammenführen und nicht spalten will.

Trotzdem ist sie nicht unumstritten. In den vergangenen Wochen war sie etwa dafür kritisiert worden, dass sie die aktuellen deutschen Verteidigungsausgaben mit der Wiederaufrüstung der 1930er Jahre verglichen hatte.

Als Wermutstropfen dürfte gelten, dass Berichten zufolge sehr viele Stimmzettel aus Protest über den Mangel an weiteren Kandidaten ungültig gemacht wurden.

Prominente Absagen und Rückzieher

Der Wahlkampf war von prominenten Rückziehern und Absagen geprägt. Der ehemalige Dubliner Fußballtrainer Jim Gavin, kurz als Favorit gehandelt, zog sich Anfang Oktober nach einem "persönlichen Fehltritt" im Zusammenhang mit einer Immobilienaffäre überraschend zurück - zu spät für die Wahlzettel, die zu dem Zeitpunkt schon gedruckt waren.

Trotz seines Rückzugs stimmten noch immer mehr als 100.000 Menschen für ihn. Mehrere weltbekannte Iren - darunter Riverdance-Legende Michael Flatley und der umstrittener Kampfsportler Conor McGregor - wurden zeitweise als Kandidaten gehandelt, zu einer offiziellen Kandidatur kam es dann aber nicht.

Ähnlich wie in Deutschland ist das Amt des irischen Staatsoberhaupts weitgehend von repräsentativen Aufgaben geprägt. Der Präsident oder die Präsidentin spielen aber eine wichtige Rolle als moralische Instanz.