Bombendrohungen an Schulen in Europa - laut Behörden keine Gefahr

In Italien haben etwa 6.000 Schulen Bombendrohungen erhalten. Auch andere Länder sind betroffen. Behörden sehen keine konkrete Gefahr. Die Hintergründe sind aber noch unklar.

Bombendrohungen an Tausenden Schulen in Europa wohl falsch

Viele Schulen in Italien unterbrachen den Unterricht und schickten die Schüler nach Hause, nachdem eine Bombendrohung per E-Mail eingegangen war. 11.11.2026 | 1:49 min

Tausende Schulen in Europa haben am Mittwoch Bombendrohungen per E-Mail erhalten. Allein in Italien waren nach Angaben von Bildungsminister Giuseppe Valditara etwa 6.000 Einrichtungen betroffen.

Auch Hunderte Schulen in Schottland, Nordirland und Irland erhielten Bombendrohungen. Die Behörden sehen bislang keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr. Ob die Drohungen zusammenhängen und wer dahintersteckt, ist unklar.

Italien meldet Bombendrohungen an etwa 6.000 Schulen

In Italien hatte Bildungsminister Valditara zunächst von 312 Einrichtungen gesprochen. Sicherheitskräfte überprüften Medienberichten zufolge Schulgebäude. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weitere Beschäftigte mussten vielerorts die Gebäude verlassen.

Auch eine Schule in Mailand wurde evakuiert. Quelle: action press

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte eine Krisensitzung ihrer Regierung an, um die Lage zu erörtern und Maßnahmen abzustimmen.

Nach den bisher durchgeführten Überprüfungen gibt es keinerlei Hinweise, die auf eine konkrete Gefahr hindeuten würden. „ Giorgia Meloni, Italiens Ministerpräsidentin

Meloni zufolge handele es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um "eine Strategie, die darauf abzielt, Beunruhigung und Sorge zu schüren".

Bildungsminister Valditara erklärte, aus dem Inhalt der E-Mails gehe hervor, dass ein "konkretes Risiko so gut wie ausgeschlossen" sei. Zugleich mahnte er zur Wachsamkeit. Der italienische Verband der Schuldirektoren forderte eine schnelle Aufklärung. Die Sicherheit an den Schulen habe absolute Priorität, erklärte dessen Vorsitzender Antonello Giannelli.

Auch Schulen in Nordirland, Irland und Schottland betroffen

In Nordirland erhielten nach Polizeiangaben mehr als 300 Schulen E-Mails mit drohendem Inhalt. Die Polizei sprach von falschem Alarm. Nach bisherigen Ermittlungen seien die Nachrichten von außerhalb des Vereinigten Königreichs verschickt worden. Die nordirische Bildungsbehörde verwies darauf, dass es bereits im vergangenen Monat ähnliche Vorfälle gegeben habe.

Auch in Irland teilte die Polizei mit, die E-Mail-Drohungen seien "nicht glaubwürdig". Sie riet deshalb dazu, keine Schulen zu evakuieren.

In Schottland stufte die Polizei die Droh-Mails ebenfalls als nicht glaubhaft ein. Eine Evakuierung sei deshalb nicht notwendig. Dennoch wurden nach schottischen Medienberichten mehrere Schulen geräumt und Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt.

Wegen erneuter Bombendrohungen mussten Anfang November zahlreiche Flüge umgeleitet werden. Sprengstoff wurde nicht gefunden. 06.11.2026 | 2:40 min

Zusammenhang mit Drohungen gegen Flüge und Medien unklar

Die Droh-Mails folgen auf eine Reihe ähnlicher Vorfälle in Europa. Zuletzt waren Dutzende Flüge von Bombendrohungen betroffen, einige Maschinen wurden umgeleitet. Bei den anschließenden Überprüfungen fanden Spezialisten in keinem der Fälle Sprengsätze.

Auch irische Medienorganisationen erhielten entsprechende E-Mails. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RTÉ musste am Freitag ihre Programme zeitweise unterbrechen, weil Fernseh- und Radiostudios evakuiert wurden.

Ob zwischen diesen Vorfällen und den Drohungen gegen Schulen ein Zusammenhang besteht, ist bislang ungeklärt. Behörden in mehreren europäischen Ländern ermitteln.

Quelle: dpa, AFP