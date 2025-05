Hamas-Terror gebilligt: Studentin wegen Demonstration verurteilt

Hamas-Unterstützerin bei Pressekonferenz festgenommen

Hauptbeweismaterial in diesem Prozess war eine von Barani einberufene Pressekonferenz am 13. Oktober 2023. Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober , bei dem rund 1.200 Menschen getötet, viele Frauen vergewaltigt und mehr als 250 Personen entführt wurden.

Pro-Palästina-Demonstranten vor Gerichtsgebäude

Dutzende Unterstützer der Angeklagten haben sich an diesem Dienstag mit Pro-Palästina-Bannern vor dem Gerichtsgebäude in Frankfurt versammelt. Im Zuschauerraum ist der Andrang groß, viele finden keinen Platz mehr.

Sie will nicht nur morden - die ganze Welt soll ihren Terror auch sehen. Als die Hamas Israel am 7. Oktober überfällt, demonstriert sie ihre Macht durch Angst und Schrecken.

Dann begründet er, warum er Barani lediglich verwarnt. So sei die Angeklagte nicht vorbestraft, außerdem sei sie nach diesen Vorfällen strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung getreten und habe sich geständig gezeigt.

Richter legt einige Aspekte zugunsten der Angeklagten aus

In der Tat hatte Barani auch vor Gericht (und auf Social Media) betont, dass sie zu ihren Aussagen vom 13. Oktober 2023 voll und ganz stehe. Trotzdem sagt der Richter, dass er "entgegen des ZDF-Berichts" (in dem das Interview gezeigt wurde), die Angeklagte nicht für radikal halte. Sie setzte sich vornehmlich für Palästina ein, wo die Lage "herzzerreißend, schrecklich und traurig" sei.

Jüdische Studierende: Barani relativierte "islamistischen Terror"

Als die Angeklagte aus dem Gerichtssaal herauskommt, wird sie von Dutzenden Palästina-Sympathisanten jubelnd begrüßt. Gemeinsam skandieren sie "From the river to the Sea". Und: "Intifada, intifada".