Nächste Hitzewelle rollt an: Bis zu 40 Grad möglich

Heute gibt es gebietsweise noch ein paar dichtere Wolken. Aber in den kommenden Tagen geht das große Schwitzen in die nächste Runde. Es wird wieder heißer.

Der Freitag bringt Sommerwetter mit viel Sonne. Besonders im Süden wird es heiß, im Norden ist es vereinzelt bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 Grad an der Ostsee und 34 Grad im Schwarzwald. 10.07.2026 | 3:13 min

In dieser Woche war am Himmel öfter mal ein Mix aus Sonne und teils dichteren Wolken zu sehen, dazu angenehme Temperaturen. Aber es kündigt sich ein Kontrastprogramm an: Ab dem Wochenende nimmt der Hochdruck-Einfluss über Deutschland zu. Die Temperaturen klettern wieder der 30-Grad-Marke entgegen - und teils sogar noch höher.

Die Wetteraussichten fürs Wochenende

Der Start ins Wochenende ist vielerorts sonnig: Für den Süden Deutschlands sind bis zu 15 Sonnenstunden möglich. Über dem Norden und Nordwesten halten sich teils noch Wolkenfelder, die sich mit der Sonne abwechseln. Laut dem Deutschen Wetterdienst bleibt es weitgehend trocken.

Am Samstag sind vor allem Richtung Nordsee kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Davon abgesehen ist es vielfach sonnig und trocken bei Temperaturen bis zu 32 Grad. Am Sonntag ist es wechselhafter: Im Norden und südlich der Donau sind Schauer und Gewitter möglich, die am Montag langsam abziehen. Am Dienstag baut sich die neue Hitzewelle dann auf und es wird wieder heißer.

Neue Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad ab Dienstag

"Gerade in der kommenden Woche setzt sich dann doch nochmal mehr die Hitze von der iberischen Halbinsel in unsere Richtung durch", erklärt Wettermoderator Benjamin Stöwe im ZDF-Morgenmagazin.

Hamburg, Berlin, Köln und München: In allen vier Millionen-Städten wird die 30-Grad-Marke gegen Mitte der Woche überschritten. Köln kratzt laut Stöwe dann Richtung Wochenende auch an Temperaturen von 40 Grad. Diese neue Hitzewelle wird laut dem Wettermoderator bis mindestens zum 3. August andauern.

Auch die UV-Belastung sollte man im Blick behalten. UV-Strahlung ist unsichtbar und unabhängig von der Lufttemperatur. Sogar an kühlen Tagen besteht die Gefahr gesundheitlicher Schäden. Die Stärke der UV-Strahlung hängt von der Jahres- und Tageszeit sowie vom Breitengrad ab. In den Sommermonaten ist sie intensiver als im Winter, im Tagesverlauf ist sie zur Mittagszeit am gefährlichsten.

Hier warnt der DWD vor UV-Belastung ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: ZDF, Deutscher Wetterdienst