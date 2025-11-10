Wetter: "Wärmewelle" im Anflug - mit fast 20 Grad am Donnerstag

Milderes Wetter erwartet:"Wärmewelle" im Anflug - mit fast 20 Grad am Donnerstag
Es wird noch einmal warm: Meteorologen sagen für die kommenden Tage deutlich mildere Temperaturen voraus. Höhepunkt der "Wärmewelle" wird Donnerstag.
In den kommenden Tagen wird in Deutschland deutlich milderes Wetter erwartet. Im Rheinland sowie am Alpenrand sind bis zu 20 Grad möglich. Tiefdruckgebiete nördlich und westlich von Deutschland würden sehr milde Luftmassen zu uns bringen, erklärt der Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD).
Dennoch sei in den Nächten im südlichen Bayern bei längerem Aufklaren lokaler Frost ebenfalls nicht ausgeschlossen.
Tief zum Karnevalsauftakt
Zum Karnevalsbeginn am Dienstag bestimmt zuerst noch Tief Odin das Wetter. Dieses Tief bringe zwar schon etwas mildere Luft, aber auch etwas Regen - vor allem über dem Norden, der Mitte und dem Osten.
Am Donnerstag ist es im Süden heiter, am Alpenrand sonnig und in der Mitte gebietsweise bewölkt. Im Norden gibt es teils dichtere Bewölkung, an der Nordsee kann etwas Regen fallen.
Der ADAC warnt zum Wochenende vor witterungsbedingten Behinderungen wie Nebel oder überfrierender Nässe.
