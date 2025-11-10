  3. Merkliste
Wetter: "Wärmewelle" im Anflug - mit fast 20 Grad am Donnerstag

Milderes Wetter erwartet:"Wärmewelle" im Anflug - mit fast 20 Grad am Donnerstag

Es wird noch einmal warm: Meteorologen sagen für die kommenden Tage deutlich mildere Temperaturen voraus. Höhepunkt der "Wärmewelle" wird Donnerstag.

Bunte Herbstblätter in Hamburg, Archivbild

Fast 20 Grad sind am Donnerstag möglich (Archivbild).

Quelle: dpa

In den kommenden Tagen wird in Deutschland deutlich milderes Wetter erwartet. Im Rheinland sowie am Alpenrand sind bis zu 20 Grad möglich. Tiefdruckgebiete nördlich und westlich von Deutschland würden sehr milde Luftmassen zu uns bringen, erklärt der Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Am Donnerstag erfolgt der Höhepunkt der "Wärmewelle" mit Temperaturen bis nahe 20 Grad.

Simon Trippler, Deutscher Wetterdienst

Dennoch sei in den Nächten im südlichen Bayern bei längerem Aufklaren lokaler Frost ebenfalls nicht ausgeschlossen.

So wird das Wetter am Montag

Im Westen herrscht wechselnde Bewölkung mit sonnigen Abschnitten. Sonst bleibt es im Land trüb bis verregnet bei schwachem Südost– bis Südwind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 13 Grad.

10.11.2025 | 3:09 min

Tief zum Karnevalsauftakt

Zum Karnevalsbeginn am Dienstag bestimmt zuerst noch Tief Odin das Wetter. Dieses Tief bringe zwar schon etwas mildere Luft, aber auch etwas Regen - vor allem über dem Norden, der Mitte und dem Osten.

Straße mit brennendem Wald und Blitzen

Hitze, Dürre, Stürme und Fluten, das Wetter scheint weltweit wild geworden zu sein. Was sind die Ursachen? Experten der Klimaforschung erklären die wissenschaftlichen Fakten.

20.10.2019 | 43:30 min

Am Donnerstag ist es im Süden heiter, am Alpenrand sonnig und in der Mitte gebietsweise bewölkt. Im Norden gibt es teils dichtere Bewölkung, an der Nordsee kann etwas Regen fallen.

Der ADAC warnt zum Wochenende vor witterungsbedingten Behinderungen wie Nebel oder überfrierender Nässe.

Quelle: dpa, AFP
Wetter

