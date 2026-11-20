Karten zeigen Warngebiete:Wetter am Wochenende: Der Winter naht - DWD warnt vor Glätte
Viel Herbstwetter, vielleicht sogar schon etwas Schnee - und teils niedrige Temperaturen. Das Wetter am Wochenende wird unbeständig. Der DWD warnt bereits vor Glätte.
Herbstlich-trüb mit einem "winterlichen Touch" - so präsentiert sich das Wetter nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Wochenende. Nachts kann es bei Minustemperaturen gebietsweise glatt auf den Straßen werden. Der DWD hat bereits Warnungen für große Teile Deutschlands herausgegeben.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Unbeständiges Wetter im Nord-Osten
In der Nordosthälfte wird am Samstag unbeständiges Wetter mit Schauern erwartet, in höheren Gegenden könnte auch die ein oder andere Schneeflocke dabei sein. Die teils langanhaltenden Niederschläge in der Mitte und im Süden klingen erst einmal ab.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Schnee im Alpenvorland möglich
Die Höchstwerte liegen zwischen vier und neun Grad Celsius, im Breisgau sind es bis zu elf Grad. Nachts sind bis zu minus vier Grad möglich - bei Niederschlag besteht streckenweise Glättegefahr.
Am Sonntag ist es im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Süden werden weitere, langanhaltende Niederschläge erwartet. Die Temperaturen liegen tagsüber bei drei bis sieben Grad, in der Nacht zum Montag sinken sie auf null bis minus fünf Grad ab. Im Südwesten und im südlichen Alpenvorland kann der Regen teils bis in tiefe Lagen in Schnee übergehen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Unsere Ratgeber für schlechtes Wetter
- FAQ
Wetterdienst warnt vor Glatteis:Wie man sich vor Unfällen schützen kann
- FAQ
Winterdienst einhalten:Was ist beim Schneeräumen Pflicht?
Vorsorge bei Unwetter:So schützen Sie Ihr Zuhause vor Starkregenvon Jenna Busannymit Video5:44
Rechte bei Unwetterwarnung:Diese Regeln gelten auch bei Extremwettervon Christoph Schneider und Samuel Kirschmit Video28:41