Viel Herbstwetter, vielleicht sogar schon etwas Schnee - und teils niedrige Temperaturen. Das Wetter am Wochenende wird unbeständig. Der DWD warnt bereits vor Glätte.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 19.11.2026 | 1:18 min

Herbstlich-trüb mit einem "winterlichen Touch" - so präsentiert sich das Wetter nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Wochenende. Nachts kann es bei Minustemperaturen gebietsweise glatt auf den Straßen werden. Der DWD hat bereits Warnungen für große Teile Deutschlands herausgegeben.

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Unbeständiges Wetter im Nord-Osten

In der Nordosthälfte wird am Samstag unbeständiges Wetter mit Schauern erwartet, in höheren Gegenden könnte auch die ein oder andere Schneeflocke dabei sein. Die teils langanhaltenden Niederschläge in der Mitte und im Süden klingen erst einmal ab.

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Schnee im Alpenvorland möglich

Die Höchstwerte liegen zwischen vier und neun Grad Celsius, im Breisgau sind es bis zu elf Grad. Nachts sind bis zu minus vier Grad möglich - bei Niederschlag besteht streckenweise Glättegefahr.

Am Sonntag ist es im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Süden werden weitere, langanhaltende Niederschläge erwartet. Die Temperaturen liegen tagsüber bei drei bis sieben Grad, in der Nacht zum Montag sinken sie auf null bis minus fünf Grad ab. Im Südwesten und im südlichen Alpenvorland kann der Regen teils bis in tiefe Lagen in Schnee übergehen.

Quelle: dpa