Herbstwetter verschärft sich: Regen, Wind und erste Schneefälle

Der Spätsommer scheint sich zu verabschieden: Regen, Wind und deutlich niedrigere Temperaturen prägen die kommenden Tage. Im Bergland könnte sogar Schnee fallen.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung. 07.10.2026 | 1:18 min

In Deutschland wird es nun wechselhafter und kühler. Zuvor stiegen die Temperaturen am Mittwoch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch einmal auf bis zu 26 Grad. Im Norden wurden maximal 23 Grad erreicht.

Bereits am Mittwoch zog im Norden sowie im Westen und Nordwesten eine dichte Wolkendecke auf, die örtlich Regen brachte. Abseits der wärmsten Regionen lagen die Höchstwerte meist nur zwischen 17 und 20 Grad.

Regen, Wind und sinkende Schneefallgrenze

Am Donnerstag gehen die Temperaturen weiter zurück. Bei wechselhaftem Wetter werden nur noch 13 bis 20 Grad erreicht. Der Regen breitet sich weiter aus und kann im Osten länger anhalten und kräftiger ausfallen. Im Westen sind weiterhin einzelne Schauer und Gewitter möglich. An der Küste und im Bergland nimmt der Wind zu und die Schneefallgrenze sinkt laut DWD unter 1.500 Meter.

Zum Start ins Wochenende bleibt es ebenfalls unbeständig. Lediglich im Südosten ist es weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen nur noch 12 bis 18 Grad. An der Küste und im Bergland bleibt es zudem windig bis böig.

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Quelle: dpa