Unwetter möglich: Im Westen drohen Gewitter

Auch Hagel und starke bis stürmische Böen seien möglich. Die Temperaturen im Westen werden laut Wetterdienst mit 25 bis 30 Grad schwülwarm. In der Nacht zu Montag verlagerten sich die Schauer in Gewitter Richtung Osten und Südosten. Vor allem in Baden-Württemberg und Bayern sei das Unwetterpotenzial dann noch höher, hieß es vom DWD. Am Montag gelte das dann auch für den Nordosten. Das unbeständige Wetter soll sich im Laufe der Woche fortsetzen.