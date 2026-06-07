Sommer macht Pause: Woche startet wechselhaft

Wolken, Schauer und Gewitter - in der kommenden Woche kann es ungemütlich werden. Dazu gibt es vielerorts kühlere Temperaturen.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 06.06.2026 | 1:14 min



Zum Wochenausklang aufziehende Schauer und Gewitter bleiben auch in der neuen Woche erhalten. Auf einen zunächst heiteren Start in den Montag folgen aus Westen kommende Wolkenfelder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Teilweise stürmische Böen und Gewitter

Lediglich im Südosten kann sich die Sonne noch bis zum Abend örtlich durchsetzen. Am Nachmittag und am Abend kommt es den Meteorologen zufolge in der Westhälfte und an den Alpen zu einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Mit Blick auf die Temperaturen zeigen sich Osten und Westen beim Wetter zweigeteilt: Während die Werte im Südosten auf 24 bis 28 Grad klettern, wird es im Nordwesten mit 20 bis 25 Grad etwas kühler.

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Örtlich erneut Gewittergefahr In der Nacht zum Dienstag zieht von Westen nach Osten schauerartiger Regen durchs Land. Teils kann es zu stärkeren Regenfällen und Gewitter kommen. Erwartet werden laut DWD Tiefstwerte zwischen 16 und 7 Grad. Vor allem im Nordwesten muss am Dienstag mit einzelnen Gewittern und teilweisen stürmischen Böen gerechnet werden.

Gebietsweise Regenschauer

Dort sowie im Rest des Landes treten zudem gebietsweise Regenschauer auf. Südlich der Donau sei auch teils länger anhaltender, stärkerer Regen möglich. Bei Werten zwischen 15 und 20 Grad wird es spürbar kühler. Lediglich der Osten hält sich mit Höchstwerten bis 22 Grad über der 20 Grad-Marke. Sonst klart es vermehrt auf, die Temperaturen fallen dabei auf 11 bis 5 Grad.

Zur Wochenmitte kann es weiterhin im Tagesverlauf immer wieder zu Schauern und kurzen Gewittern kommen. Dabei ist es wechselnd bewölkt. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 15 und 21 Grad. Örtlich warnt der DWD bei Schauern und Gewittern vor mitunter böigem Wind aus West bis Südwest.

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Quelle: dpa