In der "Wetten, dass..?“-Show sind Wetten ein zentraler Teil. Mit Fahrzeugen, Klobürsten und Saftkisten. Eine Auswahl spektakulärer Wetten seit der ersten Show 1981.

Wetten, die bei "Wetten, dass..?" begeistert haben

In 45 Jahren hat "Wetten, dass..?" unzählige Wetten in die Wohnzimmer gebracht. Warum sie für "Wetten, dass..?" so wichtig sind. 29.11.2026 | 2:47 min

Köpfchen, Kraft, Geschick - und manchmal auch das scheinbar Unmögliche: Mit diesem Mix ziehen uns Wettkandidaten seit mehr als vier Jahrzehnten immer wieder in ihren Bann.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Lieblingswette? Vielleicht ist sie ja bei dieser Auswahl dabei:

LKW auf gläsernen Füßen: "Wetten, dass..?" am 12. Dezember 1981

Ein fast neun Tonnen schwerer Lastwagen auf vier Biergläsern? Das klingt unmöglich - war aber machbar für Rudolf Künzler und seine vier Kollegen. Das Geheimnis: Werkstoffkunde und Physik. Glas verfügt über hohe Druckfestigkeit - und durch den Einsatz von Platten unter den Reifen konnte der Druck gleichmäßig verteilt werden.

1981: Rudolf Kuenzler wettet, dass er einen Lastwagen auf vier Biergläser stellen kann. Quelle: ZDF

Wetten, dass..? im TV und Streaming-Portal Verfolgen Sie am Samstag, 5.12.2026 ab 20:15 Uhr die neue Ausgabe von "Wetten, dass...?" aus Halle/Saale.

Ab 19:25 Uhr läuft in TV sowie im Streaming-Portal bereits "Wetten, dass...? - Der Countdown".

In der 100. Sendung am 30. März 1996 setzte das Team übrigens noch einen drauf: Diesmal hatte der LKW noch einen VW Golf geladen. Im zweiten Anlauf ging auch diese Wette auf.

17 Saftkisten auf dem Kinn: "Wetten, dass..?" am 18. Mai 1985

Ein Beispiel aus der Kategorie Kraft, Physik und Körperbeherrschung: Anton Schäuble balancierte 17 leere Fruchtsaftkisten ganze 17 Sekunden lang auf seinem Kinn - und schlug damit sogar den amtierenden Weltrekordhalter.

Am 5. Dezember ist es so weit, "Wetten, dass..?" feiert sein Comeback. Und nun sind die Promi-Gäste bekannt: Mit dabei sein werden unter anderem Dwayne Johnson, Nina Chuba und Herbert Grönemeyer. 27.11.2026 | 0:46 min

Warum ein hoher Turm überhaupt beherrschbar ist, erklärt die Mechanik: Je höher der Turm, desto träger kippt er zur Seite. Das gibt dem Körper die entscheidenden Millisekunden, um den Schwerpunkt durch kleinste Bewegungen immer wieder exakt über das Kinn zu schieben. 20 Jahre später schaffte es Schäuble mit seiner Wette sogar ins chinesische Fernsehen.

Radwechsel bei voller Fahrt: "Wetten, dass..?" am 21. Februar 1987

Ganz große Action und höchste Präzision: In einer der spektakulärsten Außenwetten gelang es Toni, Georg und Josef, während der Fahrt einen Autoreifen zu wechseln. Während das Fahrzeug auf zwei Rädern schräg über die Strecke balancierte, löste Toni die Radmuttern, tauschte das Rad aus und zog es wieder fest - alles im laufenden Betrieb und unter höchster Konzentration. Und ziemlich nah vor der Wand am Ende der Fahrtstrecke. So geht Teamarbeit!

Wunschgäste, spontane Moderation und vertraute Traditionen: Bill und Tom Kaulitz verraten ihre Pläne für "Wetten, dass?". Warum die Show für ihre Familie besonders viel bedeutet. 21.10.2026 | 3:06 min

Ein Border Collie mit Riesen-Wortschatz: "Wetten, dass..?" am 23. Januar 1999

Hier ging’s um tierische Intelligenz: Border Collie "Rico" verblüffte das Publikum, weil er 77 verschiedene Spielzeuge allein an ihrem Namen unterscheiden konnte. Auf Zuruf seiner Besitzerin Susanne Baus apportierte er zielsicher genau den gewünschten Gegenstand - ganz ohne versteckte Handzeichen.

1999: Border Collie "Rico" beeindruckte das Publikum. Quelle: ZDF, Carmen Sauerbrei

Mit diesem Kunststück wurde Rico nicht nur Wettkönig, sondern weckte auch das Interesse des Leipziger Max-Planck-Instituts: Dort wiesen Forscher später nach, dass er über 200 Begriffe beherrschte und neue Wörter - ähnlich wie Kleinkinder - durch logisches Ausschlussverfahren lernte.

Kuh-Erkennung am Schmatzgeräusch: "Wetten, dass..?" am 8. Dezember 2007

Ein gutes Gehör und ganz viel Tierliebe: Landwirt Achim Jehle bewies, wie gut er seine Tiere kennt, indem er seine Kühe allein am Schmatzen beim Apfelfressen auseinanderhielt.

2007: Achim Jehle konnte seine Kühe am Schmatzgeräusch beim Apfelfressen erkennen. Quelle: ZDF, Carmen Sauerbrei

Mit verbundenen Augen lauschte er den Kaugeräuschen und ordnete jedes Tier treffsicher dem richtigen Namen zu. Das ungewöhnliche Kunststück kam beim Publikum so gut an, dass Jehle am Ende des Abends verdient zum Wettkönig gewählt wurde.

Konzert auf der Klobürste: "Wetten, dass ..?" am 6. November 2021

Wie heißt es so schön? Ideen muss man haben. Beim großen Show-Comeback in Nürnberg bewiesen die Schwestern Karolina und Martina, dass ein gewöhnlicher Haushaltshelfer große Freude machen kann:

Martina wettete, fünf von insgesamt 50 geübten Musiktiteln zu erkennen, und zwar allein anhand der rhythmischen Putzgeräusche von Karolinas Klobürste beim Toiletten-Schrubben. Es hat natürlich funktioniert - eine von vielen amüsanten Wetten, die uns immer wieder zum Schmunzeln gebracht haben.

2021: Karolina Gärtner und Martina Cömlek wurden mit ihrer Klobürstenwette Zweite bei der Abstimmung um den Wettkönig. Quelle: ZDF, Sascha Baumann

Wer greift als Nächstes nach der Krone? Lassen wir uns überraschen!