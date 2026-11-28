Es war eine schlaflose Nacht, an deren Ende die Erfindung einer ganz neuen Unterhaltungsshow stand: Erfinder Frank Elstner erzählt von der ersten Ausgabe von "Wetten, dass..?".

Wir schauen gemeinsam mit Frank Elstner zurück auf seine „Wetten, dass..?“-Karriere. Von originellen Gästen und kuriosen Wetten - in seiner Kult-Sendung hat der Entertainer viel erlebt. 11.02.2026 | 12:33 min

Es war ein später Sonntagabend im April 1980 - und ein schlafloser. Vielleicht hatte die gerade wieder eingeführte Sommerzeit ihren Teil dazu beigetragen, vielleicht war es aber auch einfach die pure kreative Energie, die raus wollte. Jedenfalls lag Frank Elstner wach im Bett. Und dann schoss dem Unterhaltungsmacher die entscheidende Frage durch den Kopf, erzählt er.

Warum wird im Fernsehen eigentlich nicht gewettet? „ Frank Elstner, Erfinder von "Wetten, dass..?"

Also ab aus dem Bett an den Küchentisch. Eine Flasche Wein, eine Schachtel Zigaretten, ein Blatt Papier, ein Kugelschreiber, so erzählt es Elstner im Podcast der "Badischen Neuesten Nachrichten" - und drei Stunden später stand um 4 Uhr morgens das Grundkonzept für eine völlig neue Unterhaltungsshow: "Wetten, dass..?" war geboren.

Wetten, dass..? im TV und Streaming-Portal Verfolgen Sie am Samstag, 5.12.2026 ab 20:15 Uhr die neue Ausgabe von "Wetten, dass...?" aus Halle/Saale.

Ab 19:25 Uhr läuft in TV sowie im Streaming-Portal bereits "Wetten, dass...? - Der Countdown".

Am Anfang der ersten "Wetten, dass..?"-Sendung standen viele Fragen

Nur zehn Monate später, am 14. Februar 1981, dann die Premiere im ZDF als Eurovisions-Sendung - natürlich ein Samstagabend, 20:15 Uhr, zur Primetime.

Bald ist es so weit, "Wetten, dass..?" feiert sein Comeback. Und nun sind die Promi-Gäste bekannt: Mit dabei sein werden unter anderem Dwayne Johnson, Nina Chuba und Herbert Grönemeyer. 27.11.2026 | 0:46 min

Frank Elstner trat locker mit kleinkariertem Sakko auf, trug eine schicke Hornbrille im Pilotenlook und hatte ganz viel Erklärungsbedarf. Wie konnte man eine derart komplexe Show ganz fix erklären?

Ich hatte nur diesen einen Versuch, deshalb habe ich dafür gesorgt, alles Mögliche in diese Sendung hineinzustopfen. „ Frank Elstner, Erfinder von "Wetten, dass..?"

Wer wettet eigentlich, welche Aufgaben haben die Wettpaten, wie funktionieren Saal- und Außenwette - und welche Rolle haben die Zuschauer? Auch die Wettpaten Curd Jürgens und Barbara Valentin hörten aufmerksam zu.

Typisch "Wetten, dass..?": die Sendezeitüberschreitung

Rund eine Stunde später ging es dann auch schon an die erste Wette. Was zäh klingt, ist beim Anschauen der Premiere mit heutigen Augen sogar recht unterhaltsam.

Unvergleichliche 80er-Jahre-Looks, Retro-Vibes der damals hochmodernen Show-Ausstattung, Frank Elstners augenzwinkernde Bitte an die Kollegen vom direkt nachfolgenden Sportstudio, doch noch ein wenig Geduld zu haben. Ja, auch die Premierensendung hatte ihre Extrazeit (mehr als 40 Minuten) - und rund 17 Millionen Zuschauer durften dies genießen.



Sehen Sie hier die erste "Wetten, dass..?"-Sendung in voller Länge:

Am 14. Februar 1981 wurde "Wetten, dass..?" erstmals im ZDF ausgestrahlt - moderiert von Frank Elstner, der die Show auch "erfunden" hat. Damals noch mit anderen, teilweise etwas kuriosen Regeln. 27.11.2026 | 133:40 min

In der ersten "Wetten, dass..?"-Sendung wurden technische Grenzen überschritten

Was war eigentlich so neu? Unterhaltungssendungen gab es längst. Ebenso Talkshows und Programme mit Wettbewerbscharakter. Aber alle drei miteinander verknüpft?

Das war innovativ. Und dann war da noch die Lust, die Grenzen des damals technisch Machbaren auszuloten. "Wetten, dass..?" schaltete sich in eine Opernaufführung in Berlin, um die letzten zwei Minuten des zweiten Akts von Mozarts Oper Figaros Hochzeit senden zu können. Anschließend sang der Star der Aufführung, Hermann Prey, im Berliner Foyer seine deutsche Version von "My Way". Das war pure Live-Eskalation.

Schon die erste "Wetten, dass..?"-Sendung hatte verrückte Wetten

Dass auch noch alle Wetten des Abends aufgingen, war das Sahnehäubchen. Ein Mathelehrer und die 100 Nachkommastellen von "Pi". Die 16-Jährige mit einem Sprung vom Ein-Meter-Brett, ohne dass ihr Kopf unter Wasser geriet.

Tom und Bill Kaulitz sind die neuen Moderatoren von "Wetten, dass..?". 21.01.2026 | 1:41 min

Ein Schmied, der mit seinem Hammer in 60 Sekunden ein Stück Eisen zum Glühen brachte. Ein Bodybuilder, der eine Wärmflasche durch Aufpusten platzen ließ. Sieben Musiker mit riesigen Tubas mit einem Ständchen in einem Schweizer Wohnzimmer. Und Blumen für mehr als 500 Damen im Publikum - am Tag der Sendung war Valentinstag.

Frank Elstner verlor gleich zwei Wetten

Waren wirklich alle Wetten aufgegangen? Fast - zum Abschluss der Sendung gestand Frank Elstner ein, sich verzockt zu haben: Eigentlich wollte er "Pink Floyd" präsentieren, sie kamen aber nicht.

Wunschgäste, spontane Moderation und vertraute Traditionen: Bill und Tom Kaulitz verraten ihre Pläne für "Wetten, dass..?". Warum die Show für ihre Familie besonders viel bedeutet. 21.10.2026 | 3:06 min

Seine Wette zum Ausgleich: Paul Breitner sollte am 1. April 1981 nach mehr als fünf Jahren Pause wieder in der Nationalmannschaft kicken. Auch diese Wette verlor er - aber nur ganz knapp: Erst am 29. April stand Breitner in der Startformation. Deutschland gewann 2:0 gegen Österreich.