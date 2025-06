Weltall: Form von Kometenwolke zufällig enthüllt

Ein Museum in New York bereitet eine Ausstellung über die Milchstraße vor und macht dabei eine sensationelle Entdeckung: die Form einer Kometenwolke, der Oortschen Wolke.

Eine Sternschnuppe ist ein Teilchen aus einer Kometenbahn, das beim Eindringen in die Erdatmosphäre verglüht. Dieses Teilchen leuchtet neben der Milchstraße am Himmel über dem Walchensee am 12.08.2018. Quelle: dpa

Die Geheimnisse unseres Sonnensystems lassen sich manchmal an ganz unerwarteten Orten ein wenig lüften: Eine Planetariumsshow in New York gewährte Wissenschaftlern einen Einblick in die Form einer Kometenwolke, die ganz anders aussieht als bisher angenommen.

Im vergangenen Herbst bereiteten Experten im American Museum of Natural History die Ausstellung "Encounters in the Milky Way" (Begegnungen in der Milchstraße) vor, die einen Eindruck von der Heimatgalaxie der Menschheit vermitteln soll. Sie arbeiteten gerade an einer Szene, die die so genannte Oortsche Wolke zeigt, eine Region weit jenseits des Plutos, die mit eisigen Relikten aus der Entstehungszeit des Sonnensystems gefüllt ist. Aus dieser Wolke können Kometen auf die Erde zurasen, aber die Wissenschaftler haben nie ihre genaue Form erkennen können.

Form der Oortschen Wolke anders als angenommen

Eines Abends, als die Wissenschaftler die Szene der Oortschen Wolke betrachteten, bemerkten sie etwas Seltsames in der Projektion auf der Kuppel des Planetariums. "Warum ist dort eine Spirale?", fragte Jackie Faherty vom Museum.

Der innere Teil der Oortschen Wolke, der aus Milliarden Kometen besteht, ähnelt einem Balken mit zwei wogenden Armen und kommt damit der Form der Milchstraße nahe. Wissenschaftler hatten lange angenommen, dass die Oortsche Wolke wie eine Kugel oder eine abgeflachte Schale geformt ist, die durch die Trägheit und die Anziehungskraft anderer Planeten und der Milchstraße selbst verformt wird. Die Bilder aus der Planetariumsshow deuteten aber darauf hin, dass sich im Inneren eine komplexere Form verstecken könnte.

Spirale deutet auf komplexe Form im Inneren

Das Museum kontaktierte den Wissenschaftler, der die Daten der Oortschen Wolke für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hatte. Er war ebenfalls überrascht, eine Spirale zu sehen.

Es ist eine Art verrückter Zufall, dass das tatsächlich passiert ist. „ David Nesvorny vom Southwest Research Institute

Er und seine Kollegen erkannten, dass sie über etwas Neues gestolpert waren, und veröffentlichten ihre Ergebnisse vor kurzem im Fachmagazin "Astrophysical Journal".

Einblick in das Innenleben des Universums

Mit der Entdeckung der Spirale ändere sich auch das Verständnis des äußeren Sonnensystems, sagte der Planetenforscher Andre Izidoro von der Rice University, der nicht an der Studie beteiligt war. Die Entdeckung, die sich auf Daten zur Bewegung von Himmelsobjekten und auf Simulationen stützt, wird durch Beobachtungen nur schwer zu bestätigen sein. Aber mehr Wissen über die Umlaufbahnen entfernter Kometen könnte den Wissenschaftlern einige Anhaltspunkte geben, wie Izidoro erklärte.

Bei der Zusammenstellung der Ausstellung im Planetarium hatten die Experten des Museums nicht erwartet, dass sie einen Einblick in das Innenleben des Universums geben würden. Die Show, die vom Schauspieler Pedro Pascal gesprochen und am kommenden Montag eröffnet wird, präsentiert anschauliche Szenen, die das Publikum vielleicht mehr fesseln als die Oortsche Wolke, vermutet Jon Parker vom Museum - darunter eine laufende Verschmelzung der Sagittarius-Zwerggalaxie mit der Milchstraße.

So beeindruckend und schön die Ausstellung auch sein mag, das Museum war in erster Linie um wissenschaftliche Genauigkeit bemüht. Und das habe die perfekten Bedingungen geschaffen, um über etwas Neues zu stolpern, sagte Museumsmitarbeiter Carter Emmart. Er sagte:

Man weiß einfach nie, was man finden wird. „ Carter Emmart, American Museum of Natural History

