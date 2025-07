Wacken im Regen: Beim Metal-Festival drohen Schlammschlachten

Schlechte Wetteraussichten für die Metalfans in Wacken: Zu Beginn des Heavy-Metal-Festivals in Schleswig-Holstein ist heute Regenwetter angesagt - samt Gewitter.

"Ein Sommerhoch zeichnet sich derzeit nicht ab", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur. Der Mittwoch stehe klar unter Tiefdruckeinfluss. In der Nacht ziehe von Dänemark her ein Tiefdruckgebiet auf.

Da wird einiges an Regen runterkommen.

Wohl wieder Schlammschlachten in Wacken

Damit scheinen Schlammschlachten auf dem Holy Ground, wie Metalfans den Bereich vor den beiden Hauptbühnen des Wacken Open Air (bis 2. August) nennen, in den kommenden Tagen vorprogrammiert.

Bereits am Dienstag haben sich Teile des Festivalgeländes - darunter vor allem viel genutzte Wege - in Matsch verwandelt. Und da waren längst noch nicht alle 85.000 erwarteten Besucherinnen und Besucher da.

Auch Gewitter erwartet

Es bleibt zum Start laut Vorhersage nicht nur bei Regen. Auch Gewitter mit teils starken Niederschlägen seien am Mittwoch möglich, sagte der Meteorologe. Erwartet würden zudem starke Böen mit Windgeschwindigkeiten von 50 bis 60 Kilometern pro Stunde. In der Nacht zum Donnerstag lasse der Regen dann nach. Dann werde es bis einschließlich Samstag aber bei Schauerwetter bleiben.

