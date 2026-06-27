Kultroller wird 80: Große Parade in Rom zu Ehren der Vespa

Vor 80 Jahren begann in der Toskana die Geschichte eines Kultobjekts. Die erste Vespa lief vom Band. Dieser Tage wird sie in der italienischen Hauptstadt Rom groß gefeiert.

Vespa-Fans fahren anlässlich der Feierlichkeiten zum 80-jährigen Jubiläum des Rollers in Rom vor dem Kolosseum vorbei. Quelle: dpa

Mit einer großen Vespa-Parade ist in Rom der 80. Geburtstag des italienischen Kult-Motorrollers gefeiert worden. Tausende der italienischen Zweiräder in unterschiedlichsten Farben knatterten am Samstag durch die Straßen der Hauptstadt von Italien - mit Fans in Bikerjacke der römischen Hitze trotzend, aber auch in T-Shirt, ob allein oder zu zweit auf dem Sattel. Die Route führte unter anderem am Kolosseum und den Kaiserforen vorbei. Zu der Parade wurden Zehntausende Teilnehmer erwartet.

Die mehrtägigen Feierlichkeiten zum Jubiläum der Vespa hatten bereits am Donnerstag begonnen. Im Norden Roms war dafür ein Vespa Village eingerichtet worden, in dem sich Fans und Mitglieder von Vespa-Clubs aus aller Welt trafen. Dort fanden Ausstellungen und Treffen der Teilnehmer statt.

Für den 80. Geburtstag des Kultrollers kommen Vespa-Fans aus aller Welt nach Rom. Quelle: AP/Alessandra Tarantino

Mehr als 10.000 Fans aus aller Welt

"Wir haben unsere Vespa aus den USA mitgebracht. Wir sind durch Deutschland und dann über Wien gefahren", berichtete der aus Texas kommende Vespa-Fan David Baamonde AFP-TV. Zwei Wochen lang sei er mit seiner Vespa von Österreich nach Rom gefahren. "Für mich ist die Vespa eine Lebenskunst", sagte der Italiener Andrea Musco. Sie stehe für ihn für Unbeschwertheit, es gehe darum, den Augenblick zu genießen und Landschaften zu entdecken.

Angemeldet für die Parade waren mehr als 60 Vespa-Clubs aus aller Welt. Auch deutsche "vespisti" - so nennen sich Vespa-Liebhaber - sollten dabei sein. Etwa 600 bis 800 offiziell angemeldete Fans aus Deutschland hatten zuvor ihre Teilnahme bestätigt, auch zahlreiche Fans ohne Vespa wollten nach Rom reisen.

Gläubige feiern den ersten Vespa-Gottesdienst in Stuttgart. Initiiert wurde das Treffen von Pfarrerin Vinh An Vu, eine passionierte Rollerfahrerin. 16.09.2024 | 1:32 min

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt

1946 rollten im Stammwerk des Herstellers Piaggio im toskanischen Pontedera die ersten Modelle vom Band. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Vespa als günstiges Fortbewegungsmittel für die breite Masse entwickelt. Sie entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem Kultfahrzeug. Seit Produktionsbeginn wurden laut Piaggio fast 20 Millionen Exemplare verkauft.

"Die Geschichte der Vespa, die buchstäblich die Entstehung und den Aufschwung Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg begleitet hat, ist gewissermaßen ein ikonisches Symbol unserer Geschichte und unserer Kultur", hatte Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri betont.

Audrey Hepburn flitzte auf der Vespa durch Rom

Für Italien gilt die Vespa als Nationalsymbol. Im Ausland ist der Zweirad-Roller auch sehr beliebt. Für viele gilt er als Inbegriff italienischen Lebensgefühls.

Audrey Hepburn (l.) als Prinzessin Anne und Gregory Peck als Reporter in einer Szene aus dem Spielfilm "Ein Herz und eine Krone". Quelle: AP

Zur internationalen Bekanntheit verholfen hat auch das Kino: Im Film "Ein Herz und eine Krone" flitzten Audrey Hepburn und Gregory Peck 1953 auf der Vespa durch Rom. Auch in "Dolce Vita" von Federico Fellini wirkte die Vespa mit.

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Quelle: dpa, AFP