Ursula Weyrich wird 2026 ZDF-Verwaltungsdirektorin

Ursula Weyrich wird neue Verwaltungsdirektorin des ZDF. Sie übernimmt die Leitung zum 1. Juli 2026. Der Verwaltungsrat stimmte einem entsprechenden Personalvorschlag von Intendant Norbert Himmler zu. Weyrich folgt auf Karin Brieden, die in den Ruhestand verabschiedet wird.

Intendant Himmler würdigte Weyrich als "exzellente Expertin in den Bereichen Verwaltung, Finanzen und Personal". Sie vereine juristische Kompetenz mit umfassender Erfahrung im Wissenschaftsmanagement und kenne die Strukturen öffentlich-rechtlicher Organisationen "aus erster Hand".

Weyrich derzeit kaufmännische Vorständin des Deutschen Krebsforschungszentrums

Weyrich ist derzeit kaufmännische Vorständin des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg. Zuvor verantwortete sie unter anderem die Führung großer Helmholtz-Forschungseinrichtungen und prägte die Entwicklung des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in dessen Aufbauphase.

Die Juristin studierte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und absolvierte 1998 ihr zweites Staatsexamen. Stationen im Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie leitende Funktionen in mehreren Forschungseinrichtungen prägten ihren beruflichen Werdegang.

Am DKFZ trieb sie zuletzt Digitalisierungsprojekte, neue Finanzierungsmodelle und große Investitionsvorhaben entscheidend voran.

Finanzen und Personal gehören zu Aufgaben der Verwaltungsdirektion

Die Verwaltungsdirektion des ZDF verantwortet zentrale Bereiche wie Finanzen, Personal, Einkauf, Rechtemanagement, Archive und Gebäudemanagement. Die Direktion trägt wesentlich zur strategischen und operativen Steuerung des ZDF bei.