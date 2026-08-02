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Panorama

Flugzeugabsturz in Peru: 13 Menschen sterben bei Rundflug

Touristischer Rundflug über Nazca-Linien:Flugzeugabsturz in Peru: 13 Tote, auch zwei Deutsche

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Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einem touristischen Rundflug in Peru sind 13 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sollen zwei Deutsche sein.

Polizisten stehen um Trümmer eines Kleinflugzeugs herum, Erde ist teilweise dunkel gefärbt.

Bei einem Flugzeugunglück mit einem Kleinflugzeug in Peru sind 13 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern befinden sich elf ausländische Touristen und zwei Mitglieder der Besatzung.

02.08.2026 | 0:16 min

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs mit Touristen sind in Peru 13 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch zwei Deutsche. Die Maschine vom Typ Cessna Caravan C-208 stürzte am Samstag nach dem Start vom Flughafen Pisco für einen Rundflug über die jahrtausendealten Nazca-Linien ab, wie die Behörden mitteilten. Es gab keine Überlebenden, die Unglücksursache war zunächst unklar.

Elf Touristen und zwei Besatzungsmitglieder unter den Toten

Bei dem Absturz im Süden Perus starben elf ausländische Touristen und zwei Besatzungsmitglieder, wie die Behörden mitteilten. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums bestätigte der Nachrichtenagentur AFP den Tod von sieben Italienern, zwei Deutschen und zwei Spaniern. Die Opfer waren zwischen 24 und 78 Jahre alt.

Ein abgestürztes Leichtflugzeug steckt im Dach eines Hauses.

Im niedersächsischen Ganderkesee ist ein Leichtflugzeug in ein Wohnhaus gestürzt. Die beiden Insassen kamen dabei ums Leben. Über die Absturzursache war zunächst nichts bekannt.

25.07.2026 | 0:16 min

Im Onlinenetzwerk Facebook veröffentlichte Aufnahmen zeigten Feuerwehrleute und Polizisten im Einsatz an den Trümmern des noch qualmenden Flugzeugs. Pisco verfügt über einen Flugplatz, auf dem dutzende kleine Maschinen verkehren, die hauptsächlich ausländische Touristen befördern. Die berühmten Nazca-Linien lassen sich nur aus der Luft gut sehen.

Notfall während des Flugs möglich

Die abgestürzte Maschine wurde vom Unternehmen AeroDiana betrieben, das Rundflüge zwischen einer halben Stunde und einer Stunde über den Nazca-Linien anbietet. Die Gemeinde Vista Alegre, wo das Flugzeug abstürzte, erklärte, nach ersten Informationen habe es einen Notfall während des Flugs gegeben. Die peruanische Flugunfallbehörde CIAA leitete Ermittlungen ein.

Perus Staatschefin Keiko Fujimori äußerte Bedauern über das Unglück. Sie erklärte zudem, es werde geprüft, ob am Flughafen von Pisco vorübergehend der Betrieb eingestellt werden solle.

Flugzeugabsturz in Texas

In Texas ist ein Flugzeug auf den Highway abgestürzt. Augenzeugen und Rettungskräfte versuchten die Insassen aus dem brennenden Flugzeug zu retten. Von sechs Personen starb bei dem Absturz eine.

17.06.2026 | 0:55 min

In der Region hatte es schon in der Vergangenheit tödliche Flugzeugunglücke gegeben. Im Jahr 2022 kamen bei einem Flugzeugabsturz sieben Menschen ums Leben, darunter zwei Chilenen und drei Niederländer. Im Oktober 2010 starben vier britische Touristen und zwei peruanische Besatzungsmitglieder, als ein Flugzeug der Gesellschaft AirNasca abstürzte.

Nazca-Linien eine der größten Touristen-Attraktionen Perus

Die in der Wüste gelegenen Nazca-Linien gehören zu den größten Touristen-Attraktionen Perus. Es handelt sich um Scharrbilder von gewaltigen Dimensionen. Sie wurden zwischen 500 vor und 500 nach Christus von der Nazca-Kultur im Süden des heutigen Perus durch Abtragung der dunklen Kieskruste vom Untergrund angelegt und stellen Tiere, stilisierte Pflanzen, Fantasiefiguren oder geometrische Formen dar. Ihre genaue Bedeutung bleibt ein Rätsel, manche Forscher halten sie für eine Art Kalender.

Sicherheitskräfte untersuchen das Wrack eines Flugzeugs vom Typ Pilatus PC-6, nachdem es am Stadtrand von Nancy im Osten Frankreichs abgestürzt war.

In der Nähe von Nancy kamen bei einem Flugzeugabsturz elf Menschen ums Leben. Der Präfekt bestätigte, an Bord der verunglückten Maschine habe sich eine Gruppe von Fallschirmspringern befunden.

28.06.2026 | 0:18 min

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Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 02.08.2026 um 09:14 Uhr.

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