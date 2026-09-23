Ein Insider wirft bekannten Hardtechno-DJs sexuellen Missbrauch vor - und bringt damit Festival-Veranstalter in Zugzwang. Für "Die Spur" geht er erstmals vor die Kamera.

Die Technoszene ist in Aufruhr: Schwere Anschuldigungen machen die Runde. Sexueller Missbrauch lautet der Vorwurf. Die Täter: angeblich bekannte DJs. Was ist dran an den Vorwürfen? 23.09.2026 | 29:11 min

Ein Whistleblower hat den Festivalsommer in der Techno-Szene durcheinandergewirbelt. Unter dem Namen "bradnolimit" erhebt ein ehemaliger Mitarbeiter einer Künstleragentur schwere Vorwürfe gegen bekannte DJs. In Nachrichten droht er unter anderem:

Ich werde deine verdammte Karriere zerstören. „ Brad Bedzyk, "bradnolimit"

Sexuelle Gewalt, Belästigung und Drohungen

Bradnolimit wirft DJs unter anderem vor, übergriffige Nachrichten an junge, teils minderjährige Fans geschrieben zu haben. In einigen Fällen klagt er aber auch sexualisierte Gewalt bis hin zu Vergewaltigung und Morddrohungen an.

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Dem deutschen DJ CARV wirft er grenzüberschreitendes Verhalten und sexualisierte Gewalt vor. CARV räumte ein, intime Fotos an Frauen verschickt zu haben. Alles sei einvernehmlich gewesen, was es aber nicht "richtig" mache, erklärte er in einem öffentlichen Statement.

Dem Schweizer DJ Odymel wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben. Der DJ erklärte, er sei zu diesem Zeitpunkt schlafgewandelt und könne sich an nichts erinnern.

Auch ein französischer Star-DJ ist im Visier von "bradnolimit". Gegen ihn wurde in Paris Strafanzeige wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Morddrohungen eingereicht. Der DJ weist die Vorwürfe zurück.

Auch in der Techno-Szene gibt es Missbrauch. (Archiv) Quelle: imago/7aktuell

Wer ist der Mann hinter "bradnolimit"?

Für die ZDF-Reihe "Die Spur" geht der Mann hinter dem Account "bradnolimit" nun erstmals vor die Kamera. Brad Bedzyk - so sein bürgerlicher Name - stellt sich den Fragen der Reporterinnen: Warum veröffentlicht er die Vorwürfe? Woher kommen seine Informationen? Und was ist an den Anschuldigungen tatsächlich dran?

Im Gespräch mit den Reporterinnen erklärt er, warum er die Vorwürfe öffentlich gemacht hat:

Ich finde es einfach wichtig, dieses Verhalten anzuprangern. „ Brad Bedzyk, "bradnolimit"

"Es gibt einen Aspekt der Professionalität", so "bradnolimit" weiter, "der in dieser ganzen DJ-Kultur immer mehr verloren geht. Ich hab das Gefühl, dass an DJs geringere Erwartungen gestellt werden".

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Den Vorwurf, er handle aus Rache gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, weist er zurück. Er sagt, ihm gehe es um ein Umdenken in der Szene.

Mehr als 300 Berichte von Betroffenen

Für die Recherche haben die Reporterinnen mit Opfern mutmaßlicher sexualisierter Gewalt aus der Techno-Szene gesprochen. Die österreichische DJ und Streamerin Vansessy berichtet, dass sich ein Club-Besitzer nach einem Auftritt Zugang zu ihrem Zimmer verschafft und sich in ihr Bett gelegt habe:

Ich habe mich sehr, sehr, sehr dreckig gefühlt. Es war komplett gegen meinen Willen. „ Vansessy, DJ und Streamerin

Das Kollektiv "MeTooDJ" berichtet von Gewalt, der Verabreichung von K.o.-Tropfen, Drohungen und Vergewaltigungen. Mehr als 300 Fälle aus ganz Europa habe die Initiative nach eigenen Angaben mittlerweile gesammelt. Das Problem betreffe die gesamte Szene - von Ravern bis zu großen DJs.

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Forderung nach "absoluter Null-Toleranz"

Die deutsche DJ Caro van Ee beklagt im Interview ein Machtgefälle zwischen DJs, Veranstaltern, Bookern und Fans. "Es ist immer noch ein 'Täter schützen Täter'", sagt sie. Von Festivals fordert sie künftig eine klare Haltung:

Ich glaube, dass wenn du dich als Festival ganz klar positionierst und sagst: Hey, wir führen eine absolute Null-Toleranz [...], dann gibt es viele Besucher, die dankbar dafür sind und die sich viel sicherer fühlen. „ Caro van Ee, DJ

Sendehinweis "Die Spur" Quelle: ZDF/finally Die Dokumentation "Missbrauch: Insider schockt die Techno-Szene" des ZDF-Dokuformats "Die Spur" sehen Sie am 23.09.2026 ab 18:00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und ab 22:45 Uhr im TV im ZDF-Programm.

Festivals müssen schnell reagieren

Für die Veranstalter ergibt sich ein Dilemma: Sie müssen über das Booking von Künstlern entscheiden, während mögliche Gerichtsverfahren noch laufen. OpenBeatz-Veranstalter Florian Gebauer sagt:

Wir müssen nach Bauchgefühl handeln. Es ist ein bisschen schwer, weil eigentlich mit dem, was wir tun, nämlich dass wir Acts aus dem Line Up streichen, vorverurteilen wir eigentlich jemanden. „ Florian Gebauer, Veranstalter OpenBeatz-Festival

Die juristischen Verfahren gegen einige der beschuldigten DJs sind noch nicht abgeschlossen. Einige von ihnen haben sich nach den Vorwürfen von Brad Bedzyk komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Über die Recherche - Die Spur "Techno: Macht und Missbrauch" Was ist los in der Techno-Szene? Und warum kommen schwere MeToo-Vorwürfe erst jetzt ans Licht? Die Reporterinnen Silja Thoms und Maike von Galen haben gemeinsam mit Katrin Fuhrmann vom DJ MAG recherchiert.



Die Reporterinnen sprechen exklusiv mit dem unter dem Namen "bradnolimit" auftretenden ehemaligen Mitarbeiter einer Künstleragentur. Er schildert, woher die Vorwürfe kommen und warum er sie öffentlich gemacht hat.



Die Reporterinnen sprechen außerdem mit Betroffenen mutmaßlicher sexualisierter Gewalt, DJs, Festivalverantwortlichen und Branchenkennern über Machtgefälle, den Umgang mit den Vorwürfen und die Kultur hinter den Kulissen großer Musikveranstaltungen.



Und die Reporterinnen werten Veröffentlichungen des Whistleblowers, Beiträge der Initiative "MeTooDJ" sowie Gerichtsentscheidungen aus und konfrontieren beschuldigte DJs direkt mit den Missbrauchsvorwürfen.

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