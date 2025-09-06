Supermarktdach in Lauchringen eingestürzt: Mehrere Verletzte

In Lauchringen in Baden-Württemberg ist das Dach eines Supermarkts eingestürzt. Laut der Polizei wurden dadurch zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr (Symbolbild) Quelle: dpa

Beim teilweisen Einsturz eines Supermarktdachs in Lauchringen in Baden-Württemberg sind am Abend zwei Menschen schwer verletzt worden. Mindestens zwei weitere Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, hieß es von der Polizei.

In Lebensgefahr schwebe nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Vor Ort sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, hieß es. Alle Verletzten sind laut Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Im Supermarkt selber sollen sich keine Personen mehr befinden.

Geschäft bei Einsturz geöffnet

Von dem Einsturz sei der Kassenbereich des Supermarkts im Kreis Waldshut betroffen, sagte der Polizeisprecher. Das Geschäft sei zu dem Zeitpunkt des Unglücks gegen 17:40 Uhr geöffnet gewesen. Wie viele Kunden zum Zeitpunkt des Einsturzes im Laden gewesen seien, sei bisher nicht bekannt. Auch zur Ursache gab es zunächst keine Erkenntnisse.

Mehr in Kürze.