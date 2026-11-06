Kleinflugzeug stürzt auf A2 in Sachsen-Anhalt - zwei Tote

In Sachsen-Anhalt ist ein Kleinflugzeug auf die A2 gestürzt. Zwei Insassen kamen dabei ums Leben. Fahrzeuge waren nach ersten Erkenntnissen nicht betroffen.

Ein Kleinflugzeug stürzte am Freitag auf die Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt. Beide Insassen starben. Die Maschine geriet beim Absturz in Brand. 06.11.2026 | 0:25 min

Auf der A2 nordöstlich von Magdeburg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Insassen konnten von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden, wie ein Polizeisprecher in Magdeburg mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen waren keine Fahrzeuge auf der A2 betroffen.

Ursache des Absturzes noch unklar

Der Vorfall ereignete sich gegen 14:48 Uhr auf der Autobahn 2 zwischen Burg und dem Parkplatz Krähenberge. Das Flugzeug stürzte aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahn und geriet laut Polizei in Brand. Der Einsatz von Polizei und Rettungskräften läuft. Laut dem Landkreis Jerichower Land, in dem sich der Absturz ereignete, waren Feuerwehren aus mehreren Orten, der Rettungsdienst, die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) und der Kreisbrandmeister im Einsatz.

In der Gemeinde Ganderkesee war im Juli ein Kleinflugzeug in ein Einfamilienhaus gestürzt. Die Einsatzkräfte fanden im Flugzeug einen Toten - im Haus befand sich zum Zeitpunkt des Absturzes niemand. 25.07.2026 | 0:16 min

Wie die dpa berichtet, kommt das Flugzeug aus Schleswig-Holstein. Die Maschine gehörte dem Aero Club Kropp im Kreis Schleswig-Flensburg, wie der Vereinsvorsitzende der dpa bestätigte. In dem Flugzeug hätten ein Vereinsmitglied und eine weitere Person gesessen.

Zu den beiden Opfern wollte der Vorsitzende des Vereins keine näheren Angaben machen. Die Betroffenheit im Verein sei groß. Für Samstag sei eine Party am Flugplatz geplant gewesen, die "natürlich abgesagt" worden sei, so der Vereinsvorsitzende.

A2 in eine Fahrtrichtung gesperrt

Auf Fotos war zu sehen, wie die Feuerwehr etwa einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge Reste eines rot-weiß lackierten Flugzeugs löscht. Große Teile des Flugzeugs sind zerstört, das Heck liegt auf der Fahrbahn, verbrannte Teile an einer Böschung. Die Fahrtrichtung Hannover wurde nach dem Vorfall gesperrt.

Wie lange die Sperrung andauert, ist noch nicht klar. Die A2 ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Deutschland. Sie führt vom Großraum Berlin bis nach Nordrhein-Westfalen.