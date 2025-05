Naddel ist tot: Reality-TV-Star Nadja Abd el Farrag gestorben

Nadja "Naddel" Abd el Farrag ist gestorben. Das bestätigte ihr langjähriger Weggefährte Andreas Ellermann ZDFheute. Sie sei wenige Wochen nach ihrem 60. Geburtstag am Freitag in einer Klinik in Hamburg an einem Organversagen gestorben, berichtete zuerst die "Bild"-Zeitung am Montag. Auch dem Fernsehsender RTL wurde der Tod aus dem engeren Umfeld der Verstorbenen bestätigt.