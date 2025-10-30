Neue Staffel "Die Bergretter":Luise Bähr genießt das Risiko in der Bergwelt
Luise Bähr spielt seit gut zehn Jahren in der Serie "Die Bergretter" mit. Die Dreharbeiten sind nicht immer ohne Risiko, doch genau darin liegt für sie auch der Reiz.
Schauspielerin Luise Bähr (46) steht regelmäßig als Notärztin Katharina Strasser vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten für "Die Bergretter" wird es manchmal gefährlich. Die Schauspielerin liebt das Risiko und mag Szenen, in denen sie am Rettungstau des Helikopters hängt.
Solche Szenen gibt es bei den "Bergrettern" regelmäßig. Da ist es wichtig, dass das Team gut aufeinander abgestimmt ist und sich jeder auf jeden verlassen kann. "Also wenn ich spiele, dass ich jemanden abseile, habe ich den auch wirklich in der Hand. Also dann hängt sein Leben in meinen Händen", erklärt Bähr.
Luise Bähr pendelt zwischen Ramsau und Berlin
Während der Dreharbeiten in Bayern und in Österreich hat sich Luise Bähr in die Bergwelt verliebt und fühlt sich dort mittlerweile zu Hause. Mit der Zeit sei sie "so richtig heimisch geworden in den Bergen".
Luise Bähr lebt deshalb in Berlin und in Ramsau am Dachstein auf einem Bauernhof. Zwischen diesen Orten pendelt die 46-Jährige seit zehn Jahren hin und her. Dort verbringt sie auch Zeit mit ihrer Tochter, die sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Bernhard Jasper hat.
Leben zwischen Stadt und Land
Ihre Tochter lebt ein halbes Jahr mit ihrer Mutter in Ramsau und geht auch dort zur Schule, ein halbes Jahr lebt sie in Berlin und besucht dort die Schule.
So hat Luise Bähr beides in einem: abenteuerliche Dreharbeiten für die "Bergretter" und danach Entspannung und Erholung auf dem Bauernhof - beides in alpiner Idylle.
