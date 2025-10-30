Luise Bähr spielt seit gut zehn Jahren in der Serie "Die Bergretter" mit. Die Dreharbeiten sind nicht immer ohne Risiko, doch genau darin liegt für sie auch der Reiz.

Ein neuer Einsatz für die Bergretter Katharina (Luise Bähr) und Markus (Sebastian Ströbel). Quelle: ZDF/Stephanie Kulbach

Schauspielerin Luise Bähr (46) steht regelmäßig als Notärztin Katharina Strasser vor der Kamera. Bei den Dreharbeiten für "Die Bergretter" wird es manchmal gefährlich. Die Schauspielerin liebt das Risiko und mag Szenen, in denen sie am Rettungstau des Helikopters hängt.

Ich liebe es. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht grinse, weil es einfach so ein tolles Gefühl ist, wenn man am Heli hängt und vogelfrei über diese Bergwelt durch dieses Panorama fliegt. „ Luise Bähr, Schauspielerin

Solche Szenen gibt es bei den "Bergrettern" regelmäßig. Da ist es wichtig, dass das Team gut aufeinander abgestimmt ist und sich jeder auf jeden verlassen kann. "Also wenn ich spiele, dass ich jemanden abseile, habe ich den auch wirklich in der Hand. Also dann hängt sein Leben in meinen Händen", erklärt Bähr.

Das ist wirklich so und da ist Vertrauen natürlich total wichtig. „ Luise Bähr, Schauspielerin

"Die Bergretter" starten in die 17.Staffel - sehen Sie hier Pannen und Versprecher von den Dreharbeiten. 24.10.2025 | 2:47 min

Luise Bähr pendelt zwischen Ramsau und Berlin

Während der Dreharbeiten in Bayern und in Österreich hat sich Luise Bähr in die Bergwelt verliebt und fühlt sich dort mittlerweile zu Hause. Mit der Zeit sei sie "so richtig heimisch geworden in den Bergen".

Es ist wirklich eine zweite Heimat geworden. „ Luise Bähr, Schauspielerin

Luise Bähr lebt deshalb in Berlin und in Ramsau am Dachstein auf einem Bauernhof. Zwischen diesen Orten pendelt die 46-Jährige seit zehn Jahren hin und her. Dort verbringt sie auch Zeit mit ihrer Tochter, die sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten Bernhard Jasper hat.

Seit zehn Jahren ist Ramsau "DAV-Bergsteigerdorf" mit Wander- und Fahrradwegen für jeden Anspruch. 16.08.2025 | 5:36 min

Leben zwischen Stadt und Land

Ihre Tochter lebt ein halbes Jahr mit ihrer Mutter in Ramsau und geht auch dort zur Schule, ein halbes Jahr lebt sie in Berlin und besucht dort die Schule.

Mir war es wichtig, dass meine Tochter nicht so ein Stadtkind wird oder nicht nur Stadtkind wird. „ Luise Bähr, Schauspielerin

So hat Luise Bähr beides in einem: abenteuerliche Dreharbeiten für die "Bergretter" und danach Entspannung und Erholung auf dem Bauernhof - beides in alpiner Idylle.

Sehen Sie die neue 17. Staffel von "Die Bergretter" mit allen Folgen im Stream:

Serien : Die Bergretter Actionreiche und spannende Geschichten in Ramsau am Dachstein.