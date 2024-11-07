So entstehen die Folgen der beliebten ZDF-Serie Die Bergretter": Von Gefahren und Herausforderungen bei den Dreharbeiten bis zu Einzelheiten zu dem Cast.

Sebastian Ströbel und das ganze Team müssen viele Herausforderungen bestehen, bis eine Staffel "Die Bergretter" fertig ist: Die Doku mit intensiven Einblicken in die Dreharbeiten. 29.10.2024 | 27:24 min

Wie gefährlich sind die Dreharbeiten für "Die Bergretter"?

Die Szenen sollen echt aussehen und jedes Jahr legt man noch eine Schippe drauf, was die Action angeht. Dabei ist hervorzuheben, dass Sebastian Ströbel fast alle seine Stunts selber macht, nur für solche die ein anderes Menschenleben gefährden, lässt er sich doubeln.

Hier ein Vorgeschmack auf die neuen Folgen: Die komplette Staffel gibt es in der Mediathek. 17.10.2024

Echte Bergretter unterstützen das Team bei der Planung und Durchführung der Actionszenen und ein Stunt-Koordinator schätzt die Gefahren ein. Auch Luise Bähr liebt es aufregend und probiert immer wieder Neues aus. Mit dem ZDF war sie sogar schon einmal paragliden. Kameramann Tobias Platow muss auch in der neuen, 16. Staffel, sportlich drehen. Für manche Szenen wird er unter dem Helikopter ans Tau gehängt und fliegt filmend in bis zu 1.000 Metern Höhe.

Was war besonders spektakulär?

Für die Folge "Vierzehn Stufen" in Staffel 13 drehte das Team auf der sogenannten "Treppe ins Nichts" am Dachstein Gletscher. Ein Bungee-Jumper sollte in der Szene von der Plattform springen.

Dieser Platz ist mit 2.700 Metern Höhe der welthöchste Absprungplatz, den ein Bungeespringer je genutzt hat, auch wenn für Freizeitsportler nicht erreichbar. In der Serie wird der Springer während des Sprungs ohnmächtig und das Team muss ihn retten.

Wie begann es für Sebastian Ströbel bei den Bergrettern?

Sebastian Ströbel spielt seit zehn Jahren den Bergretter Kofler. Der Anfang war für seine Rolle besonders dramatisch: Markus Kofler ist mit einem befreundeten Ehepaar auf einer Bergtour unterwegs, als der Chef der Bergrettung Ramsau Andreas Marthaler (Martin Gruber) mit der kleinen Tochter des Paares in Not gerät.

Beide drohen abzustürzen. Um das Mädchen zu retten, muß Markus Kofler den Kollegen vom Seil schneiden. Als Leiter der Bergrettung trägt er seither dieses Trauma mit sich.

Versteht sich die "Bergretter"-Crew wirklich so gut?

Sebastian Ströbel lebt mit seiner Frau und den vier Töchtern in Hamburg. Während der Drehsaison fährt er jedes Wochenende fast 2.000 Kilometer, um Familie und Beruf zu vereinen.

Es ist ihm sehr wichtig, dass er seine Zeit mit Menschen verbringt, die er mag, denn das sei Lebenszeit, so der 47-Jährige. Das gilt für alle im Team der "Bergretter". So sieht es auch Markus Brandl, der den Hotelierserben Tobias Herbrechter spielt.

Ich habe hier Freunde fürs Leben gefunden. Das ist was Besonderes. Das sind mehr als Kollegen. „ Markus Brandl, Schauspieler bei "Die Bergretter"

Die Herausforderungen am Berg schweißten extrem zusammen. Der Teamgeist sei einzigartig, sagen Schauspielende und Produktionsteam.

Wo spielen die Bergretter?

Die hauptsächlichen Drehorte sind in Österreich Ramsau am Dachstein, das Kaunertal und in der Steiermark, dort ist der Stützpunkt des Helikopters. Oft ist die Crew in der Saison am und auf dem Stoderzinken zu finden, einem gut zugänglichen 2.000 Meter hohen Berg in der Region Schladming-Dachstein.

Aber es wird auch schon mal an Motiven gedreht, die nicht mit dem Auto oder dem Lastwagen erreichbar sind. Das Equipment muss also raufgetragen werden, von allen, keiner geht mit leeren Händen.

Wer war außer Heidi Klum schon dabei?

In der letzten Staffel war Heidi Klum als Isabell Klett zu Gast in der Ramsau. Ein weiteres Model hatte schon einige Jahre zuvor Bergluft geschnuppert: Marie Nasemann wirkte bereits 2016 in einer Episode von "Die Bergretter" mit.

Auch Heidi Klum spielte im Jahr 2023 bei "Die Bergretter" mit. Quelle: dpa

Die gute Stimmung am Set spricht sich herum. Schon bevor Sebastian Ströbel 2014 in die Rolle des Bergretters Markus Kofler schlüpfen durfte, waren Steffen Wink oder Helmut Zierl in jeweils einer Episode zu sehen.

Andere Schauspieler wie Peter Kremer tauchten gleich mehrmals in unterschiedlichen Rollen auf. Und wer schon mal dabei war, kommt wieder - zumindest zum Urlaub machen.