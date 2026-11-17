Am 25. November 1986 will Karsten Klünder mit einem Freund aus der DDR fliehen. Die gesamte Ostseeküste ist Grenzgebiet. Im Schutz der Dunkelheit riskieren die Freunde ihr Leben.

Im November 1986 flüchteten Dirk Deckert und Karsten Klünder mit selbstgebauten Surfbrettern über die Ostsee aus der DDR nach Dänemark. Ein lebensgefährliches Unterfangen. 16.11.2026 | 7:43 min

Er fühlt sich als Mensch in der DDR wertlos und eingesperrt. "Ein Gift nach dem anderen hat sich abgelagert. Irgendwann hat man es nicht mehr ausgehalten", erinnert sich Karsten Klünder, damals junger Metallfacharbeiter in Ost-Berlin. Er entdeckt das Brettsegeln - so heißt der Trendsport aus den USA im Sozialismus. Auf der offenen Ostsee verboten, auf Boddengewässern vor Rügen erlaubt. Klünder baut ein schnelles Brett nach Fotos in einem West-Surfmagazin. Kopfschutz und Handschuhe bastelt er aus Neoprenresten, besorgt von Freunden aus dem Westen.

Endlich frei sein

Endlich frei sein und die Welt sehen - dafür sind Klünder und sein Segelfreund Dirk Deckert bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Aus den Westmedien wissen sie, dass es an der Staatsgrenze der DDR Verhaftungen und Todesfälle gibt. Über das Sperrgebiet an der Ostsee haben sie keine Informationen. "Noch nicht mal genaue Karten gab es", so Klünder. Der Weg von Rügen nach Dänemark ist weit, aber hier kennen sich die Freunde wenigstens in Küstennähe aus. Sie hoffen, dass die Gewässer rund um Rügen nicht lückenlos überwacht werden.

Hinter der sozialistischen Fassade der DDR geschehen unfassbare Dinge: Wettrüsten, Zwangsarbeit für Westdevisen und staatlich beauftragte Mordanschläge. Wer fliehen will, leistet Unglaubliches. 06.11.2026 | 44:56 min

Ohne Erfahrung auf hoher See, nur mit Kompass ausgerüstet - das Wagnis einer Flucht über die Ostsee versuchen viele, meist junge DDR-Bürger. Per Schlauchboot, Luftmatratze oder selbst gebautem Schwimmfahrzeug. Wie viele Versuche es genau gab, dazu liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Daten vor. Nachforschungen kurz nach dem Mauerfall zählten mindestens 5.000. Hunderte Menschen schaffen es übers Meer aus der DDR heraus. Mindestens 135 kommen ums Leben.

Das staatliche Handeln des DDR-Regimes wirkte bis in die individuelle Lebenswelt hinein. Die Verzweiflung muss sehr stark sein, wenn sich ganze Familien mit Kindern der Lebensgefahr auf der Ostsee aussetzen. „ Merete Peetz, Universität Greifswald

Keine Einzelschicksale

Dort hat sie in einem Forschungsteam Todesfälle an der so genannten "Staatsgrenze Nord" untersucht. Auf der Internetseite "Eiserner Vorhang" sind die Schicksale rekonstruiert und dokumentiert. Etwa der erschütternde Tod zweier Mädchen und ihres Vaters, die vor den Augen von Mutter und Bruder im Unwetter mit dem Faltboot kentern und ertrinken.

40 Jahre teilen Stacheldraht und Minen Deutschland in Ost und West - trennt der Todesstreifen der innerdeutschen Grenze das Land. Für viele Deutsche wird er zum Schicksal. 05.10.2025 | 44:32 min

Es sind auch unbekannte Opfer aufgelistet. Viele Leichen wurden nie gefunden. Laut Merete Peetz ist die Aktenlage schwierig. In Dokumenten von DDR-Behörden seien Legenden mitunter nicht von Fakten zu unterscheiden.

Karsten Klünder schaffte es an die dänische Küste

Karsten Klünder und sein Freund schaffen es unentdeckt an den Strand von Ummanz, nahe Rügen. Kurz nach dem Start verliert Karsten seinen Freund aus den Augen, surft im Novembersturm allein weiter Richtung Dänemark.

Jeder hätte in der Situation eigentlich Angst haben müssen. Ich habe mich wohlgefühlt. Von der DDR habe ich mich entfernt und bin auf meine geliebte Ostsee rausgefahren. Die war mir mit ihren Gefahren viel sympathischer als das, was hinter mir lag. „ Karsten Klünder

Karsten Klünder kämpft sich hart am Wind übers Meer. Der ist so stark, dass Klünder das Segel kaum halten kann. Er hält durch, fünf Stunden lang.

Dann war es wie ein Donnerschlag. Ich hab die dänische Küste gesehen. Die Kräfte waren wieder da. Ich trug mein Brett an Land und war einer der wenigen, die die Flucht über die Ostsee nicht mit dem Leben bezahlt haben. „ Karsten Klünder

Die dänischen Fischer erzählen Klünder, dass sie schon viele Tote in ihren Netzen finden mussten. Er zieht zum Arbeiten in die Schweiz, ist heute im Ruhestand. Auch sein Freund Dirk schafft es auf dem Brett in die Freiheit. Das sorgt für Furore. "Flucht auf dem Funboard" titelt ein West-Surfmagazin. Die Staatssicherheit vermerkt die Aktion unter der Rubrik: "Angriffe auf die Staatsgrenze der DDR mit spektakulären, beziehungsweise raffinierten Mitteln und Methoden".

1975, 1983 und 1989: Dreimal gelang den Bethke-Brüdern eine Flucht aus der DDR. Wie Ingo, Holger und Egbert Bethke es geschafft haben, die Grenze zur BRD zu überwinden. 09.11.2026 | 44:56 min