Todesgefahr im Grenzgebiet Ostsee :Flucht aus der DDR: Auf dem Surfbrett in die Freiheit
von Anja Kapinos
Am 25. November 1986 will Karsten Klünder mit einem Freund aus der DDR fliehen. Die gesamte Ostseeküste ist Grenzgebiet. Im Schutz der Dunkelheit riskieren die Freunde ihr Leben.
Er fühlt sich als Mensch in der DDR wertlos und eingesperrt. "Ein Gift nach dem anderen hat sich abgelagert. Irgendwann hat man es nicht mehr ausgehalten", erinnert sich Karsten Klünder, damals junger Metallfacharbeiter in Ost-Berlin. Er entdeckt das Brettsegeln - so heißt der Trendsport aus den USA im Sozialismus. Auf der offenen Ostsee verboten, auf Boddengewässern vor Rügen erlaubt. Klünder baut ein schnelles Brett nach Fotos in einem West-Surfmagazin. Kopfschutz und Handschuhe bastelt er aus Neoprenresten, besorgt von Freunden aus dem Westen.
Endlich frei sein
Endlich frei sein und die Welt sehen - dafür sind Klünder und sein Segelfreund Dirk Deckert bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Aus den Westmedien wissen sie, dass es an der Staatsgrenze der DDR Verhaftungen und Todesfälle gibt. Über das Sperrgebiet an der Ostsee haben sie keine Informationen. "Noch nicht mal genaue Karten gab es", so Klünder. Der Weg von Rügen nach Dänemark ist weit, aber hier kennen sich die Freunde wenigstens in Küstennähe aus. Sie hoffen, dass die Gewässer rund um Rügen nicht lückenlos überwacht werden.
Ohne Erfahrung auf hoher See, nur mit Kompass ausgerüstet - das Wagnis einer Flucht über die Ostsee versuchen viele, meist junge DDR-Bürger. Per Schlauchboot, Luftmatratze oder selbst gebautem Schwimmfahrzeug. Wie viele Versuche es genau gab, dazu liegen keine wissenschaftlich verwertbaren Daten vor. Nachforschungen kurz nach dem Mauerfall zählten mindestens 5.000. Hunderte Menschen schaffen es übers Meer aus der DDR heraus. Mindestens 135 kommen ums Leben.
Keine Einzelschicksale
Dort hat sie in einem Forschungsteam Todesfälle an der so genannten "Staatsgrenze Nord" untersucht. Auf der Internetseite "Eiserner Vorhang" sind die Schicksale rekonstruiert und dokumentiert. Etwa der erschütternde Tod zweier Mädchen und ihres Vaters, die vor den Augen von Mutter und Bruder im Unwetter mit dem Faltboot kentern und ertrinken.
Es sind auch unbekannte Opfer aufgelistet. Viele Leichen wurden nie gefunden. Laut Merete Peetz ist die Aktenlage schwierig. In Dokumenten von DDR-Behörden seien Legenden mitunter nicht von Fakten zu unterscheiden.
Karsten Klünder schaffte es an die dänische Küste
Karsten Klünder und sein Freund schaffen es unentdeckt an den Strand von Ummanz, nahe Rügen. Kurz nach dem Start verliert Karsten seinen Freund aus den Augen, surft im Novembersturm allein weiter Richtung Dänemark.
Karsten Klünder kämpft sich hart am Wind übers Meer. Der ist so stark, dass Klünder das Segel kaum halten kann. Er hält durch, fünf Stunden lang.
Die dänischen Fischer erzählen Klünder, dass sie schon viele Tote in ihren Netzen finden mussten. Er zieht zum Arbeiten in die Schweiz, ist heute im Ruhestand. Auch sein Freund Dirk schafft es auf dem Brett in die Freiheit. Das sorgt für Furore. "Flucht auf dem Funboard" titelt ein West-Surfmagazin. Die Staatssicherheit vermerkt die Aktion unter der Rubrik: "Angriffe auf die Staatsgrenze der DDR mit spektakulären, beziehungsweise raffinierten Mitteln und Methoden".
Anja Kapinos ist Reporterin im ZDF-Studio in Schwerin.
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