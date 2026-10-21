Aus für Traditionsmarke: Kahla Porzellan ist insolvent

In Millionen ostdeutschen Haushalten stand das Geschirr aus Kahla auf dem Tisch. Nun wird genau 182 Jahre nach dem ersten Porzellanbrand dort der Ofen für immer ausgeschaltet.

Die Thüringer Porzellanmarke Kahla stellt ihren Betrieb ein. Grund sind unter Anderem zu hohe Energiepreise. Es ist ein bitterer Verlust, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. 21.10.2026 | 2:45 min

"Deprimierend", so beschreibt eine Kundin das Aus der Thüringer Porzellanmanufaktur in Kahla. Wie Hunderte andere in diesen Tagen ist sie in den Werksverkauf gekommen. Vor der Tür bilden sich schon morgens lange Schlangen. "Ich kaufe noch mal Tassen nach, das ist ja die letzte Möglichkeit", sagt eine andere Kundin, die ihr Kahla-Geschirr schon 30 Jahre lang benutzt.

Kundenansturm bei Kahla vor dem Aus nochmal groß

Der Ansturm auf die letzten Teller und Tassen ist so groß, dass der Online-Shop zusammengebrochen war und nun nur noch sporadisch erreichbar ist. Auch der Werksverkauf musste zwei Tage pausieren, damit die Mitarbeiter die Regale auffüllen konnten.

Er habe schon mit mehr Kunden nach der Bekanntgabe des Aus für Kahla gerechnet, sagt der Leiter des Werksverkaufs Benedikt Bernshausen, "aber wirklich nicht mit diesem Ausmaß".

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Neugründung nach Wiedervereinigung und dutzende Preise

Viele Menschen gerade im Osten erleben die Insolvenz als Ende einer Ära. Denn Porzellan aus Kahla war schon zu Zeiten der DDR ein Klassiker. In Millionen Haushalten ist das Geschirr zum Beispiel mit Zwiebelmuster oder Strohblumen täglich im Gebrauch.

Im VEB Kombinat Feinkeramik Kahla arbeiteten damals 18.000 Menschen. Nach der Wende kommt zunächst ein Einbruch, dann wird Kahla neu gegründet und entwickelt sich erfolgreich. Die Firma aus Thüringen heimst Dutzende Designpreise ein, erfindet mit 'Touch' ein Porzellan mit Samtoberfläche.

Traditionsunternehmen an Energiekosten gescheitert

Doch in den vergangenen Jahren sinken die Aufträge. Vor allem aber machen Kahla die hohen Energiepreise zu schaffen. Allein im letzten Monat lag die Summe für Gas und Strom bei 220.000 Euro, erklärt Insolvenzverwalter Rolf Rombach.

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Die Gaspreise sind durch die Decke gegangen. Das ist nicht mehr zu erwirtschaften. „ Rolf Rombach, Insolvenzverwalter von Kahla

Und auch das Land Thüringen sah sich hier an einer Grenze. Seit 1991 habe das Land allein neun Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt, so eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Aber auf Dauer könne auch der Staat "keine wirtschaftlich tragfähige Unternehmensperspektive ersetzen".

Kette von Insolvenzen in Porzellanindustrie

Für die rund 100 Mitarbeiter ist das Aus ein Schock. Viele hier sind seit Jahrzehnten im Betrieb, wie Katrin.

Es fällt mir schwer, nach 45 Jahren hier rauszugehen. „ Katrin, Mitarbeiterin bei Kahla

Fertigungsleiter Frank Meinhardt-Ruppin erlebt diese Art wirtschaftlichen Niedergangs bereits zum zweiten Mal. Erst vor vier Jahren wurde bei seinem damaligen Arbeitgeber Triptis-Porzellan die Produktion geschlossen. Auch damals hauptsächlich wegen der hohen Energiepreise.

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Wir brennen Porzellan nun mal bei 1.400 Grad. Und wenn man von Jahr zu Jahr Erhöhung hat, kann man irgendwann in Deutschland nicht mehr produzieren. „ Frank Meinhardt-Ruppin, Fertigungsleiter Kahla

So ist die Insolvenz von Kahla auch trauriger Tiefpunkt in einer ganzen Kette von Betriebsschließungen in der Thüringer Porzellanindustrie in den vergangenen Jahren.

Identitätsverlust durch Wegbrechen der Branche

Über Kahla auf der Leuchtenburg haben sie der Branche mit den Porzellanwelten ein großes und vielbeachtetes Museum gewidmet. Dass jetzt wieder ein Betrieb verloren geht, sei traurig, sagt die Vorsitzende des Fördervereins Doris Klüger.

Der Wirtschaftszweig war über Jahre einer der wichtigsten Arbeitgeber, keramische Produkte aus Thüringen weltweit bekannt.

Dann wird natürlich auch ein Stück dieser Identität verloren gehen. „ Doris Klüger, Förderkreis Leuchtenburg e.V.

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Hoffnung auf Erhalt des Dekor-Bereichs

Ende Oktober wird es nach 182 Jahren Firmengschichte so weit sein: Dann wird der Weißbrandofen, der die Rohlinge härtet, abgeschaltet. Bis Ende November läuft dann noch der Dekorbrand. Und für wenige Mitarbeiter dieser Abteilung gibt es noch einen Rest Hoffnung. Vielleicht lassen sich in Zukunft die Rohlinge zukaufen, das Dekor aber hier produzieren.

Diese Idee versuchen sie jetzt noch, sagt Insolvenzverwalter Rombach. Denn noch immer ist das Handarbeit und braucht Menschen mit Know-how und Erfahrung.

Daniela Sonntag ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Thüringen.

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